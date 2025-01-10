Украина, по информации Bloomberg, вошла в 6 стран с наибольшим уровнем использования пиратского контента, уступая только США, Индии, России, Великобритании и Канаде.

Какие платформы контента в Украине наиболее популярны

По данным инициативы Uablocklist, среди 50 наиболее популярных в Украине ресурсов по просмотру видеоконтента на начало декабря 2024 года было 8 пиратских.

При этом количество просмотров видеоконтента на стреминговой платформе Netflix в 30 раз меньше платформы UAKino.

Netflix

Во избежание блокировки и санкций пиратские сайты в Украине постоянно меняют домены.

Среди наиболее популярных пиратских сайтов в Украине:

UAKino — 122 873 400 посетителей;

Filmix — 40 407 625 посетителей;

Rezka — 22 463 244 посетителя;

Kinogo — 21 501 250 посетителей;

Kinobar — 12 405 000 посетителей.

Итоги посещений популярных пиратских сайтов на разных доменах :

UAKino — 127 939 800 посещений;

HDRezka — 83 307 599 посещений;

Filmix — 41 209 383 посещения;

Kinogo — 34 141 666 посещений;

Kinokrad — 6 467 792 посещения.

При этом в Uablocklist отмечают, что это лишь трафик, который проходит через украинских провайдеров без использования VPN, так что общее количество посетителей может быть намного выше.

Показатели посещений за месяц легальных стриминговых сервисов и онлайн кинотеатров в Украине:

Netflix.com — 4 311 752;

Tv.apple.com — 74 228;

Primevideo.com — 527 825;

Megogo.net — 6 288 821;

Sweet.tv — 2 359 200;

Tv.kyivstar.ua — 2 020 992.

Почему в Украине столь популярно использование пиратского контента

Как отмечают в Uablocklist со ссылкой на ответы рядовых украинцев, официальные сайты предлагают ограниченный выбор видеоконтента при стоимостной подписке.

Желающие посмотреть все интересующие сериалы или фильмы вынуждены оформлять подписку сразу на несколько стриминговых сервисов, что оказывается очень дорогим.