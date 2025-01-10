Україна, за інформацією Bloomberg, увійшла до 6 країн з найбільшим рівнем використання піратського контенту, поступаючись лише США, Індії, Росії, Великобританії та Канаді.

Які платформи контенту в Україні є найбільш популярними

За даними ініціативи Uablocklist, серед 50 найбільш популярних в Україні ресурсів з перегляду відеоконтенту станом на початок грудня 2024 року було 8 піратських.

При цьому кількість переглядів відеоконтенту на стрімінговій платформі Netflix у 30 разів менша за платформу UAKino.

Netflix

Для уникнення блокування та санкцій піратські сайти в Україні постійно змінюють домени.

Серед найбільш популярних піратських сайтів в Україні:

UAKino — 122 873 400 відвідувачів;

Filmix — 40 407 625 відвідувачів;

Rezka — 22 463 244 відвідувачі;

Kinogo — 21 501 250 відвідувачів;

Kinobar — 12 405 000 відвідувачів.

Підсумки відвідувань популярних піратських сайтів на різних доменах:

UAKino — 127 939 800 відвідувань;

HDRezka — 83 307 599 відвідувань;

Filmix — 41 209 383 відвідування;

Kinogo — 34 141 666 відвідувань;

Kinokrad — 6 467 792 відвідування.

При цьому у Uablocklist зазначають, що це лише трафік, який проходить через українських провайдерів без використання VPN, отже загальна кількість відвідувачів може бути набагато вищою.

Показники відвідувань за місяць легальних стримінгових сервісів та онлайн-кінотеатрів в Україні:

Netflix.com — 4 311 752;

Tv.apple.com — 74 228;

Primevideo.com — 527 825;

Megogo.net — 6 288 821;

Sweet.tv — 2 359 200;

Tv.kyivstar.ua — 2 020 992.

Чому в Україні настільки популярне використання піратського контенту

Як зазначають у Uablocklist із посиланням на відповіді пересічних українців, офіційні сайти пропонують обмежений вибор відеоконтенту за умов вартісної підписки.

Бажаючі подивитись усі цікаві для себе серіали або фільми змушені оформлювати підписку одразу на кілька стрімінгових сервісів, що виявляється дуже дорогим.