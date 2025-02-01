Лучшие сериалы февраля — обзоры и трейлеры

Последний зимний месяц порадует украинских зрителей не только новыми сезонами популярных сериалов, но и долгожданными премьерами. Редакция Online.UA выбрала самые интересные новинки февраля.

Белый лотос

Третий сезон черной комедии, премьера которого состоится 16 февраля.

В центре сюжета — гости элитной курортной гостиницы сети "Белый лотос".

7 дней вокруг них будут разворачиваться комедийные, драматические и трагические события, которые помогут героям лучше узнать себя и свое окружение.

Авторы сериала отмечают, что он будет насчитывать восемь эпизодов, которые будут выходить один раз в неделю. Что интересно, уже анонсирован следующий сезон.

В третьем сезоне главные роли сыграли Лесли Бибб ("Железный человек", "Няня"), Керри Кун ("Охотники за привидениями", сериал "Фарго"), Уолтон Гоггинс ("Джанго свободен", сериал Fallout).

Нулевой день

Новая долгожданная премьера от Netflix, которая состоится 20 февраля.

Она точно понравится всем поклонникам шпионского триллера и политических интриг.

Сериал расскажет о бывшем американском президенте США, который должен найти источник разрушительной кибератаки.

Последняя спровоцировала хаос по всей стране и стала причиной тысячи человеческих жертв. Главный герой сталкивается с дезинформацией, личными амбициями влиятельных людей и темными секретами.

Первый сезон сериала будет насчитывать шесть эпизодов, все они выйдут одновременно.

Главную роль сыграл голливудский актер Роберт де Ниро ("Таксист", "Крестный отец 2").

Форс-мажоры: Лос-Анджелес

Это первый сезон американской юридической драмы, премьера которого состоится 23 февраля.

Что важно понимать, это спинофф хитового сериала "Форс-мажоры", выходивший с 2011 по 2019 годы.

В центре сюжета — персонаж по имени Тед Блэк — федеральный прокурор из Нью-Йорка, пытающийся начать новую жизнь в Лос-Анджелесе. Пытаясь спасти свою фирму от кризиса, он должен вступить в роль, которая ему совсем не нравится.

Зрители смогут насладиться 13 эпизодами, которые будут выходить один раз в неделю.

Главную роль играет Стивен Амелл (сериал "Стрела").

Шершни

Американская психологическая драма, третий сезон которой выйдет на экраны 14 февраля.

Это поразительная история о команде невероятно талантливых футболисток-старшеклассниц, выживших в авиакатастрофе.

Несмотря на то, что десятки лет они шли разными путям, призраки прошлого до сих пор преследуют каждую из них.

Главные роли исполнили Мелани Лински ("Два с половиной человека", "Афера Стивена Гласса"), Софи Нелисс ("Юный детектив", "Жертвуя пешкой"), Элла Пернелл ("Армия мертвецов", сериал "Фолаут").