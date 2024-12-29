Лучшие сериалы января 2025 года — обзор и трейлеры
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Лучшие сериалы января 2025 года — обзор и трейлеры

сереалы
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Источник:  online.ua

Начало нового года обещает быть насыщенным, ведь в январе зрители смогут насладиться множеством интересных сериалов. Редакция Online.UA выбрала самые лучшие из них.

Главные тезисы

  • Второй сезон психологического триллера "Разрыв" с Адамом Скоттом обещает быть еще интереснее.
  • Британская биографическая драма "Локерби: В поисках правды" расскажет историю семьи, которая стремится найти справедливость после авиакатастрофы.
  • В центре сюжета шпионского экшна "Ночной агент" история агента ФБР.

Разрыв

Долгожданный второй сезон американского психологического триллера с элементами научной фантастики. Премьера состоится 17 января.

В сериале повествуется история бывшего историка и работника корпорации Lumon Industries Марка Скаута, для которого стала настоящим ударом смерть жены Джеммы.

Главный герой становится частью программы "разрыва" — отделение нерабочих воспоминаний некоторых сотрудников компании от рабочих. Однако постепенно он раскрывает зловещий сговор.

Звездой сериала стал Адам Скотт (сериалы "Большая маленькая ложь", "Парки и зоны отдыха", "В лучшем мире").

Локерби: В поисках правды

Первый сезон британской биографической драмы, премьера которого состоится 2 января.

События сериала разворачиваются вокруг пресловутого трансатлантического рейса авиакомпании Pan Am из Лондона в Нью-Йорк в декабре 1988 года.

Что важно понимать, он был взорван через 38 минут после взлета при пролете над шотландским городом Локерби.

Супруги Джим и Джейн Свайр делают все возможное, чтобы добиться справедливости для жертв катастрофы, среди которых была и их дочь Флора.

Ночной агент

Netflix представит второй сезон шпионского экшна уже 23 января.

В центре сюжета — история агента ФБР нижнего звена, который в подвале Белого дома следит за телефоном, который никогда не звонит, пока не раздается звонок с предупреждением об угрозе государственного переворота.

Главная звезда сериала — Габриэль Бассо ("Деревенская элегия", "Путь возмездия", "Присяжный №2").

На этот раз зрители могут насладиться 10 эпизодами. По предварительным данным, третий сезон уже снимается.

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