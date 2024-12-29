Найкращі серіали січня 2025 року — огляд та трейлери

Початок нового року обіцяє бути насиченим, адже у січні глядачі зможуть насолодитися великою кількістю цікавих серіалів. Редакція Online.UA обрала найкращі з них.

Розрив

Довгоочікуваний другий сезон американського психологічного трилера з елементами наукової фантастики. Прем'єра відбудеться уже 17 січня.

В серіалі розповідається історія колишнього історика і працівника корпорації Lumon Industries Марка Скаута, для якого стала справжнім ударом смерть дружини Джемми.

Головний герой стає частиною програми "розриву" — відокремлення неробочих спогадів деяких співробітників компанії від робочих. Однак поступово він розкриває зловісну змову.

Зіркою серіалу став Адам Скотт (серіали "Велика маленька брехня", "Парки та зони відпочинку", "У кращому світі").

Локербі: В пошуках правди

Перший сезон британської біографічної драми, прем'єра якого відбудеться уже 2 січня.

Події серіалу розгортаються навколо сумнозвісного трансатлантичного рейсу авіакомпанії Pan Am з Лондона в Нью-Йорк у грудні 1988 року.

Що важливо розуміти, він був підірваний через 38 хвилин після зльоту при прольоті над шотландським містом Локербі.

Подружжя Джим та Джейн Свайр роблять все можливе, щоб добитися справедливості щодо жертв катастрофи, серед яких була і їхня дочка Флора.

Нічний агент

Netflix представить другий сезон шпигунського екшну уже 23 січня.

У центрі сюжету — історія агента ФБР нижньої ланки, який в підвалі Білого дому слідкує за телефоном, який ніколи не дзвонить, аж поки не лунає дзвінок з попередженням про загрозу державного перевороту.

Головна зірка серіалу — Габріель Бассо ("Сільська елегія", "Шлях відплати", "Присяжний №2").

Цього разу глядачі мають можливість насолодитися 10 епізодами. За попередніми даними, третій сезон уже знімають.