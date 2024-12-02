В Польше пройдет кинофестиваль Ukraina Festiwal Filmowy. Какие украинские фильмы покажут
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В Польше пройдет кинофестиваль Ukraina Festiwal Filmowy. Какие украинские фильмы покажут

Редакция
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Источник:  Госкино

В Люблине в течение трех дней продлится кинофестиваль Ukraina Festiwal Filmowy, на котором покажут в том числе и фильм, который в этом году будет представлять Украину на "Оскаре", "У Палисиада".

Главные тезисы

  • На кинофестивале Ukraina Festiwal Filmowy в Польше будут представлены украинские фильмы различных жанров, от драм до романтической комедии.
  • В рамках кинофестиваля будут представлены работы таких режиссеров как Тарас Дроня, Филипп Сотниченко, Роман Бондарчук и другие.
  • 6 декабря зрителям покажут детективный триллер режиссера Тараса Дроня "Дом за стеклом".

В Польше состоится кинофестиваль Ukraina Festiwal Filmowy

В польском городе Люблин с 6 по 8 декабря пройдут показы украинского кино в рамках Ukraina Festiwal Filmowy.

6 декабря зрителям покажут детективный триллер режиссера Тараса Дроня "Дом за стеклом".

Главная героиня, амбициозная архитектор Виктория, вынуждена погрузиться в расследование исчезновения собственной дочери Алисы вместе с ее парнем, подозреваемым в распространении наркотиков. В попытках спасти репутацию, доказать невиновность дочери и не потерять важный проект, Виктория вынуждена вести собственное расследование.

7 декабря пройдет показ отобранного на "Оскар" от Украины фильма "Ла Палисиада" режиссера Филиппа Сотниченко. История, вдохновленная эстетикой 1980-х и 1990-х годов, расскажет о событиях 1996 года, за несколько месяцев до отмены моратория на смертную казнь. Происходящие в фильме события, по словам самого режиссера, не претендуют на историческую действительность. Это скорее стилизация того периода, духа времени и повседневной жизни людей через знакомые образы и символы: корявые меховые шапки, клетчатые спортивные костюмы.

Двое старых друзей, детектив милиции и судебный психиатр, расследуют убийство своего коллеги. .

Также в этот день покажут фильм "Редакция" режиссера Романа Бондарчука. Драма с элементами комедии "Редакция" была снята в 2021 году в Херсонской области.

Фильм рассказывает о молодом биологе Юре, работающем в музее. Муж живет с мамой и становится свидетелем поджогов, ища сурков в херсонской степи. Герой приносит фото поджигателей в редакцию местной газеты и по стечению обстоятельств остается в ней работать. Когда он пытается обнародовать случившееся, то оказывается в водовороте государственных дел.

8 декабря покажут три фильма: романтическую комедию режиссера Александра Березаня "Вкус свободы", драму режиссера Анны Бурячковой "Навсегда-Навсегда" и драму режиссера Марины Вроды "Степное".

"Вкус свободы" раскрывает историю главной героини Вари, роль которой исполнила актриса и блогер Ирина Кудашова.

"Навсегда-Навсегда", являющийся полнометражным дебютом режиссера, рассказывает о возраставших в 1990-х подростках. Это картина о навыках отстаивать свои границы во всех смыслах. Об эре к гаджетам, когда все было наэлектризовано гормонами и мерцающей свободой.

Главная героиня фильма, старшеклассница Тоня, переходит из школы в центре города в другую, в спальном районе, и попадает в компанию отчаянных подростков. Вскоре Тоня влюбляется в Жюрика, а чуть позже в Саню. Она оказывается в центре страстного любовного треугольника, где все чувства пылают в полной мере. В то же время, ее преследует сложное прошлое. В этом мире почти взрослых Киева в конце 1990-х нет места для полутонов: страстная любовь — навсегда, твердая дружба — навсегда, жизненная драма — навсегда.

"Степное" рассказывает о нескольких днях из жизни пожилого мужчины, который приезжает в украинскую деревню Степное, чтобы ухаживать за своей умирающей мамой.

Лента "Ты — Космос" получила награды международного кинофестиваля

Фантастическая лента режиссера Павла Острикова получила 3 награды на фестивале в Триесте, проходившем с 29 октября по 3 ноября.

  • Asteroide award,

  • Audience award (The Begin Hotels),

  • INAF event horizon award.

Последняя награда, основанная в 2023 году по случаю 60-летия первого Международного фестиваля научно-фантастических фильмов в Триесте, присуждается жюри, в состав которого входят астрофизики, журналисты и кинокритики.

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