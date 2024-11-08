Фильм "20 дней в Мариуполе" победил в двух номинациях премии Grierson Awards
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Фильм "20 дней в Мариуполе" победил в двух номинациях премии Grierson Awards

"20 дней в Мариуполе"
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Источник:  Суспільне. Культура

Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" украинского режиссера Мстислава Чернова отметили еще двумя наградами на премии Grierson: The British Documentary Awards.

Главные тезисы

  • Фильм “20 дней в Мариуполе” победил в двух номинациях премии Grierson Awards: лучший документальный фильм о нынешних событиях и лучший кинематографический документальный фильм.
  • Лента рассказывает о первых неделях боевых действий в Мариуполе во время вторжения России в Украину в 2022 году и стала самым кассовым документальным фильмом в Украине в прошлом году.
  • Режиссер Мстислав Чернов получил престижные награды за свою работу, включая “Оскар” за лучший документальный фильм.

Фильм "20 дней в Мариуполе" получил две награды премии Grierson Awards

Награды вручает благотворительная организация The Grierson Trust — она отмечает "инновационные и увлекательные документальные фильмы" в честь шотландского документалиста Джона Грирсона.

"20 дней в Мариуполе" победили в двух номинациях:

  • как лучший документальный фильм о нынешних событиях (Best Current Affairs Documentary);

  • как самый лучший кинематографический документальный фильм (Best Cinema Documentary).

Как пишет Hollywood Reporter, фильмы победителей этого года касались различных тем: кроме фильма об Украине, отметили историю о турецкой певице, которую пытались убить во время талант-шоу.

Другие фильмы-победители показывают реальность жизни с психическим расстройством, исследование мусульманской веры в современной Великобритании, силу спорта и корейский киноклуб.

Также отдельную вручили Награду опекунов Грирсона (Grierson Trustees' Award) — ее получила британская журналистка Стейси Дули, наиболее известная по социальным документальным фильмам для BBC Three о детском труде и женщинах в развивающихся странах.

Что известно о "20 днях в Мариуполе"

Лента "20 дней в Мариуполе" рассказывает о первых неделях боевых действий в Мариуполе Донецкой области во время полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Над фильмом работали режиссер и фотограф Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко. Они стали последними журналистами, освещавшими начало уничтожения Россией Мариуполя — за это все трое получили Пулитцеровскую премию. Также в 2024 году они были награждены Шевченковской премией.

Кино стало самым кассовым документальным фильмом в Украине в прошлом году, собрав 500 тыс грн только за первый уикенд проката.

Лента также победила в номинации "Лучший документальный фильм" британской кинопремии BAFTA. А Мстислав Чернов получил премию Гильдии режиссеров США (DGA Awards) за "выдающиеся режиссерские достижения в документальном кино".

11 марта 2024 года фильм получил "Оскар" как лучший документальный фильм.

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