Фільм "20 днів у Маріуполі" переміг у двох номінаціях премії Grierson Awards

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" українського режисера Мстислава Чернова відзначили ще двома нагородами на премії Grierson: The British Documentary Awards.
Головні тези:
- Фільм “20 днів у Маріуполі” отримав дві нагороди на премії Grierson Awards: кращий документальний фільм про нинішні події та кращий кінематографічний документальний фільм.
- Стрічка розповідає про перші тижні бойових дій в Маріуполі під час вторгнення Росії в Україну 2022 року та стала найкасовішим документальним фільмом в Україні минулого року.
- Режисер Мстислав Чернов отримав престижні нагороди за свою роботу, включно з “Оскаром” за найкращий документальний фільм.
Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав дві нагороди премії Grierson Awards
Нагороди вручає благодійна організація The Grierson Trust — вона відзначає "інноваційні та захопливі документальні фільми" на честь шотландського документаліста Джона Грірсона.
"20 днів у Маріуполі" перемогли у двох номінаціях:
як найкращий документальний фільм про нинішні події (Best Current Affairs Documentary);
як найкращий кінематографічний документальний фільм (Best Cinema Documentary).
Як пише Hollywood Reporter, фільми цьогорічних переможців стосувалися різноманітних тем: крім фільму про Україну, відзначили історію про турецьку співачку, яку намагалися вбити під час талант-шоу.
Інші фільми-переможці показують реальність життя з психічним розладом, дослідження мусульманської віри в сучасній Великій Британії, силу спорту та корейський кіноклуб.
Також окрему вручили Нагороду опікунів Грірсона (Grierson Trustees’ Award) — її отримала британська журналістка Стейсі Дулі, найбільш відома за соціальними документальними фільмами для BBC Three про дитячу працю та жінок у країнах, що розвиваються.
Що відомо про "20 днів у Маріуполі"
Стрічка "20 днів у Маріуполі" розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі Донецької області під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року.
Кіно стало найкасовішим документальним фільмом в Україні минулого року, зібравши 500 тис грн тільки за перший вікенд прокату.
Стрічка також перемогла у номінації "Найкращий документальний фільм" британської кінопремії BAFTA. А Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США (DGA Awards) за "видатні режисерські досягнення в документальному кіно".
11 березня 2024 року стрічка отримала "Оскар" як найкращий документальний фільм.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-