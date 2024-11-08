Фільм "20 днів у Маріуполі" переміг у двох номінаціях премії Grierson Awards

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" українського режисера Мстислава Чернова відзначили ще двома нагородами на премії Grierson: The British Documentary Awards.

Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав дві нагороди премії Grierson Awards

Нагороди вручає благодійна організація The Grierson Trust — вона відзначає "інноваційні та захопливі документальні фільми" на честь шотландського документаліста Джона Грірсона.

"20 днів у Маріуполі" перемогли у двох номінаціях:

як найкращий документальний фільм про нинішні події (Best Current Affairs Documentary);

як найкращий кінематографічний документальний фільм (Best Cinema Documentary).

Як пише Hollywood Reporter, фільми цьогорічних переможців стосувалися різноманітних тем: крім фільму про Україну, відзначили історію про турецьку співачку, яку намагалися вбити під час талант-шоу.

Інші фільми-переможці показують реальність життя з психічним розладом, дослідження мусульманської віри в сучасній Великій Британії, силу спорту та корейський кіноклуб.

Також окрему вручили Нагороду опікунів Грірсона (Grierson Trustees’ Award) — її отримала британська журналістка Стейсі Дулі, найбільш відома за соціальними документальними фільмами для BBC Three про дитячу працю та жінок у країнах, що розвиваються.

Що відомо про "20 днів у Маріуполі"

Стрічка "20 днів у Маріуполі" розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі Донецької області під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року.

Над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією Маріуполя — за це усі троє отримали Пулітцерівську премію. Також у 2024 році їх нагородили Шевченківською премією. Поширити

Кіно стало найкасовішим документальним фільмом в Україні минулого року, зібравши 500 тис грн тільки за перший вікенд прокату.

Стрічка також перемогла у номінації "Найкращий документальний фільм" британської кінопремії BAFTA. А Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США (DGA Awards) за "видатні режисерські досягнення в документальному кіно".

11 березня 2024 року стрічка отримала "Оскар" як найкращий документальний фільм.