Фільм "20 днів у Маріуполі" переміг у двох номінаціях премії Grierson Awards
Категорія
Культура
Дата публікації

Фільм "20 днів у Маріуполі" переміг у двох номінаціях премії Grierson Awards

Фільм "20 днів у Маріуполі"
Джерело:  Суспільне. Культура

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" українського режисера Мстислава Чернова відзначили ще двома нагородами на премії Grierson: The British Documentary Awards.

Головні тези:

  • Фільм “20 днів у Маріуполі” отримав дві нагороди на премії Grierson Awards: кращий документальний фільм про нинішні події та кращий кінематографічний документальний фільм.
  • Стрічка розповідає про перші тижні бойових дій в Маріуполі під час вторгнення Росії в Україну 2022 року та стала найкасовішим документальним фільмом в Україні минулого року.
  • Режисер Мстислав Чернов отримав престижні нагороди за свою роботу, включно з “Оскаром” за найкращий документальний фільм.

Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав дві нагороди премії Grierson Awards

Нагороди вручає благодійна організація The Grierson Trust — вона відзначає "інноваційні та захопливі документальні фільми" на честь шотландського документаліста Джона Грірсона.

"20 днів у Маріуполі" перемогли у двох номінаціях:

  • як найкращий документальний фільм про нинішні події (Best Current Affairs Documentary);

  • як найкращий кінематографічний документальний фільм (Best Cinema Documentary).

Як пише Hollywood Reporter, фільми цьогорічних переможців стосувалися різноманітних тем: крім фільму про Україну, відзначили історію про турецьку співачку, яку намагалися вбити під час талант-шоу.

Інші фільми-переможці показують реальність життя з психічним розладом, дослідження мусульманської віри в сучасній Великій Британії, силу спорту та корейський кіноклуб.

Також окрему вручили Нагороду опікунів Грірсона (Grierson Trustees’ Award) — її отримала британська журналістка Стейсі Дулі, найбільш відома за соціальними документальними фільмами для BBC Three про дитячу працю та жінок у країнах, що розвиваються.

Що відомо про "20 днів у Маріуполі"

Стрічка "20 днів у Маріуполі" розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі Донецької області під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року.

Над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією Маріуполя — за це усі троє отримали Пулітцерівську премію. Також у 2024 році їх нагородили Шевченківською премією.

Кіно стало найкасовішим документальним фільмом в Україні минулого року, зібравши 500 тис грн тільки за перший вікенд прокату.

Стрічка також перемогла у номінації "Найкращий документальний фільм" британської кінопремії BAFTA. А Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США (DGA Awards) за "видатні режисерські досягнення в документальному кіно".

11 березня 2024 року стрічка отримала "Оскар" як найкращий документальний фільм.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
"20 днів у Маріуполі" після перемоги на "Оскарі" повертають в український прокат — відома дата
20 днів у Маріуполі
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
До міжнародної телеверсії Оскару повернуть нагородження "20 днів у Маріуполі"
фільм
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Режисер "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов привіз до Києва перший український Оскар — фото
МКІП
Мстислав Чернов

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?