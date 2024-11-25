Украинский фильм "Изоляция" победил на фестивале исторического кино во Франции

Фильм "Изоляция" от режиссера Игоря Минаева стал лучшей документальной лентой на 34-м Фестивале исторического кино в Пессаке (Франция).
Главные тезисы
- Фильм “Изоляция” рассказывает о дегуманизации и жестокости на заводе изоляционных материалов в Донецке.
- Режиссер Игорь Минаев исследует исторические события через воспоминания узников, свидетельства очевидцев и архивные материалы.
- Документальная лента “Изоляция” получила приз профессионального жюри за уникальный подход к освещению исторических событий.
Документалка "Изоляция" победила на фестивале исторического кино во Франции
Победители были объявлены 24 ноября на сайте фестиваля.
Лента "Изоляция" получила премию профессионального жюри в категории "Документальные фильмы" за ее уникальный подход к освещению исторических событий из-за глубоко личного повествования.
Название фильма "Изоляция" режиссера Игоря Минаева происходит от завода изоляционных материалов в Донецке, прекратившего существование после распада СССР. В начале 2000-х там создали центр современного искусства, однако в 2014 центр разрушили пророссийские коллаборанты и превратили в тюрьму и застенку.
Там незаконно содержат украинских политзаключенных, активистов и всех, кого подозревают в нелояльности к оккупационным властям.
Режиссер через воспоминания бывших узников, свидетельства очевидцев и архивные материалы исследует дегуманизацию и создает тревожный портрет жестокости.
Международный фестиваль исторического кино в Пессаке
Международный фестиваль исторического кино в Пессаке ежегодно собирает кинематографистов со всего мира.
Фестиваль был создан в 1990 году с целью поделиться актуальными событиями по различным темам с обычными людьми, писателями и учеными, а также помочь им понять их с помощью киноискусства.
Документальная категория фестиваля направлена на освещение актуальных и малоизвестных аспектов истории, часто через призму индивидуальных нараций.
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