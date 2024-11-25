Украинский фильм "Изоляция" победил на фестивале исторического кино во Франции
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Украинский фильм "Изоляция" победил на фестивале исторического кино во Франции

"Изоляция"
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Источник:  Суспільне. Культура

Фильм "Изоляция" от режиссера Игоря Минаева стал лучшей документальной лентой на 34-м Фестивале исторического кино в Пессаке (Франция).

Главные тезисы

  • Фильм “Изоляция” рассказывает о дегуманизации и жестокости на заводе изоляционных материалов в Донецке.
  • Режиссер Игорь Минаев исследует исторические события через воспоминания узников, свидетельства очевидцев и архивные материалы.
  • Документальная лента “Изоляция” получила приз профессионального жюри за уникальный подход к освещению исторических событий.

Документалка "Изоляция" победила на фестивале исторического кино во Франции

Победители были объявлены 24 ноября на сайте фестиваля.

Лента "Изоляция" получила премию профессионального жюри в категории "Документальные фильмы" за ее уникальный подход к освещению исторических событий из-за глубоко личного повествования.

Название фильма "Изоляция" режиссера Игоря Минаева происходит от завода изоляционных материалов в Донецке, прекратившего существование после распада СССР. В начале 2000-х там создали центр современного искусства, однако в 2014 центр разрушили пророссийские коллаборанты и превратили в тюрьму и застенку.

Там незаконно содержат украинских политзаключенных, активистов и всех, кого подозревают в нелояльности к оккупационным властям.

Режиссер через воспоминания бывших узников, свидетельства очевидцев и архивные материалы исследует дегуманизацию и создает тревожный портрет жестокости.

Мировая премьера "Изоляции" прошла 23 октября на фестивале украинского кино в Польше Ukraina! Festiwal Filmowy, а в Украине его впервые показали в рамках 53-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость".

Международный фестиваль исторического кино в Пессаке

Международный фестиваль исторического кино в Пессаке ежегодно собирает кинематографистов со всего мира.

Фестиваль был создан в 1990 году с целью поделиться актуальными событиями по различным темам с обычными людьми, писателями и учеными, а также помочь им понять их с помощью киноискусства.

Документальная категория фестиваля направлена на освещение актуальных и малоизвестных аспектов истории, часто через призму индивидуальных нараций.

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