Український фільм "Ізоляція" переміг на фестивалі історичного кіно у Франції
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Український фільм "Ізоляція" переміг на фестивалі історичного кіно у Франції

Ізоляція
Джерело:  Суспільне. Культура

Фільм "Ізоляція" від режисера Ігоря Мінаєва став найкращою документальною стрічкою на 34-му Фестивалі історичного кіно в Пессаку (Франція).

Головні тези:

  • Фільм “Ізоляція” від режисера Ігоря Мінаєва переміг на фестивалі історичного кіно у Франції.
  • Стрічка отримала премію професійного журі за унікальний підхід до висвітлення історичних подій.
  • У фільмі досліджується дегуманізація та створений тривожний портрет жорстокості шляхом спогадів в'язнів, свідчень очевидців та архівних матеріалів.
  • Режисер Ігор Мінаєв висвітлює події, пов'язані з заводом ізоляційних матеріалів у Донецьку, що перетворився на в'язницю й катівню для українських політв'язнів та активістів.
  • Міжнародний фестиваль історичного кіно у Пессаку допомагає розуміти актуальні події кіномистецтвом та висвітлює маловідомі аспекти історії через індивідуальні нарації.

Документалка "Ізоляція" перемогла на фестивалі історичного кіно у Франції

Переможців оголосили 24 листопада на сайті фестивалю.

Стрічка "Ізоляція" отримала премію професійного журі в категорії "Документальні фільми" за її унікальний підхід до висвітлення історичних подій через глибоко особисту оповідь.

Назва фільму "Ізоляція" режисера Ігоря Мінаєва походить від заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку, який припинив існування після розпаду СРСР. На початку 2000-х там створили центр сучасного мистецтва, однак у 2014-му центр зруйнували проросійські колаборанти та перетворили на в'язницю й катівню.

Там незаконно утримують українських політв'язнів, активістів та всіх, кого підозрюють у нелояльності до окупаційної влади.

Режисер через спогади колишніх в'язнів, свідчення очевидців та архівні матеріали досліджує дегуманізацію і створює тривожний портрет жорстокості.

Світова прем'єра "Ізоляції" відбулася 23 жовтня на фестивалі українського кіно в Польщі Ukraina! Festiwal Filmowy, а в Україні його вперше показали у межах 53-го Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість".

Міжнародний фестиваль історичного кіно в Пессаку

Міжнародний фестиваль історичного кіно в Пессаку щорічно збирає кінематографістів з усього світу.

Фестиваль був створений у 1990 році з метою поділитися актуальними подіями на різноманітні теми зі звичайними людьми, письменниками та науковцями, а також допомогти їм зрозуміти їх за допомогою кіномистецтва.

Документальна категорія фестивалю спрямована на висвітлення актуальних і маловідомих аспектів історії, часто через призму індивідуальних нарацій.

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