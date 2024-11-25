Український фільм "Ізоляція" переміг на фестивалі історичного кіно у Франції

Фільм "Ізоляція" від режисера Ігоря Мінаєва став найкращою документальною стрічкою на 34-му Фестивалі історичного кіно в Пессаку (Франція).
Головні тези:
- Фільм “Ізоляція” від режисера Ігоря Мінаєва переміг на фестивалі історичного кіно у Франції.
- Стрічка отримала премію професійного журі за унікальний підхід до висвітлення історичних подій.
- У фільмі досліджується дегуманізація та створений тривожний портрет жорстокості шляхом спогадів в'язнів, свідчень очевидців та архівних матеріалів.
- Режисер Ігор Мінаєв висвітлює події, пов'язані з заводом ізоляційних матеріалів у Донецьку, що перетворився на в'язницю й катівню для українських політв'язнів та активістів.
- Міжнародний фестиваль історичного кіно у Пессаку допомагає розуміти актуальні події кіномистецтвом та висвітлює маловідомі аспекти історії через індивідуальні нарації.
Документалка "Ізоляція" перемогла на фестивалі історичного кіно у Франції
Переможців оголосили 24 листопада на сайті фестивалю.
Стрічка "Ізоляція" отримала премію професійного журі в категорії "Документальні фільми" за її унікальний підхід до висвітлення історичних подій через глибоко особисту оповідь.
Назва фільму "Ізоляція" режисера Ігоря Мінаєва походить від заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку, який припинив існування після розпаду СРСР. На початку 2000-х там створили центр сучасного мистецтва, однак у 2014-му центр зруйнували проросійські колаборанти та перетворили на в'язницю й катівню.
Там незаконно утримують українських політв'язнів, активістів та всіх, кого підозрюють у нелояльності до окупаційної влади.
Режисер через спогади колишніх в'язнів, свідчення очевидців та архівні матеріали досліджує дегуманізацію і створює тривожний портрет жорстокості.
Міжнародний фестиваль історичного кіно в Пессаку
Міжнародний фестиваль історичного кіно в Пессаку щорічно збирає кінематографістів з усього світу.
Фестиваль був створений у 1990 році з метою поділитися актуальними подіями на різноманітні теми зі звичайними людьми, письменниками та науковцями, а також допомогти їм зрозуміти їх за допомогою кіномистецтва.
Документальна категорія фестивалю спрямована на висвітлення актуальних і маловідомих аспектів історії, часто через призму індивідуальних нарацій.
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