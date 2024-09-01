Главные сериалы сентября 2024 — обзор и трейлеры

Сентябрь 2024 года принесет ценителям интересных и нетривиальных сериалов много качественного контента, прежде всего речь идет о романтической комедии "Эмили в Париже", впечатляющем минисериале "Ночь боя: Ограбление на миллион долларов", а также новинке от Netflix "Идеальная пара".

Ночь боя: Ограбление на миллион долларов

Приготовьтесь к шести эпизодам экшена, криминала и интриг — именно это обещают создатели американского минисериала, базой для создания которого стал одноименный подкаст 2020 года.

Он рассказывает об одной ночи в 1970 году, когда легендарный Моххамед Али триумфально возвращается в мир бокса, побеждая Джерри Куорри.

Стоит отметить, что той же ночью сотни людей были ограблены на его вечеринке в результате массового вооруженного ограбления.

Это первый сезон, премьера которого состоится 5 сентября.

Главные роли исполнили Кевин Гарт (франшиза "Джуманджи", "Полтора шпиона", "Бордерлендз"), Терренс Говард ("Свидетель на свадьбе", "Железный человек"), Дон Чидл ("Железный человек 2", "Отель "Руанда") ), Сэмюэл Л. Джексон ("Уголовное чтиво", франшиза "Мстители") и другие.

Идеальная пара

5 сентября — действительно день громких премьер, ведь именно тогда выходит новинка Netflix "Идеальная пара".

Если вы обожаете актрису Николь Кидман — не пропустите, ведь здесь голливудская звезда сыграет одну из главных ролей.

Минисериал повествует о жизни юной красавицы Амелии, которая вскоре выйдет замуж за наследника очень богатой и влиятельной семьи.

Приехав на остров Нантакет, где живут ее будущие родственники, героиня сталкивается с неприязнью со стороны матери семейства — писательницы Грир Гаррисон Винбери. Ситуация накаляется, когда утром в день свадьбы в водах местной гавани находят тело, и все участники вечеринки внезапно оказываются под подозрением. Поделиться

Главные роли в шоу исполнили Николь Кидман ("Мулен Руж!", "Часы", "Аквамен", "Убийство священного оленя"), Лиев Шрайбер ("Крик", "Люди Икс: Начало. Росомаха", "Город астероидов") , Ив Гьюсон ("Шпионский мост", "Тесла"), Дакота Феннинг ("Война миров", "Праведник 3", франшиза "Сумерки").

Эмили в Париже

Продолжения этого сериала ждали зрители в разных уголках мира, и вот это произойдет уже 12 сентября.

Во второй части четвертого сезона главная героиня снова будет пытаться разобраться в отношениях со страстным французским шеф-поваром Габриэлем и прагматичным британским банкиром Алфи.

Это традиционно будет оказывать серьезное влияние на ее работу. Также она попадет в Рим, где у нее, возможно, начнется новое романтическое приключение.