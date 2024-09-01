Головні серіали вересня 2024 — огляд та трейлери

Вересень 2024 року принесе поціновувачам цікавих та нетривіальних серіалів багато якісного контенту, насамперед йдеться про романтичну комедію "Емілі в Парижі", вражаючий екшн “Ніч бою: Пограбування на мільйон доларів”, а також новинку від Netflix “Чудова пара”.

Ніч бою: Пограбування на мільйон доларів

Приготуйтеся до шести епізодів екшену, криміналу та інтриг — саме це обіцяють творці американського мінісеріалу, базою для створення якого став однойменний подкаст 2020 року.

Він розповідає про одну ніч у 1970 році, коли легендарний Моххамед Алі тріумфально повертається у світ боксу, перемагаючи Джеррі Куоррі.

Варто зазначити, що тієї ж ночі сотні людей були пограбовані на його вечірці в результаті масового збройного пограбування.

Це перший сезон, прем'єра якого відбудеться уже 5 вересня.

Головні ролі виконали Кевін Гарт (франшиза "Джуманджі", "Півтора шпигуна", "Бордерлендз"), Терренс Говард ("Свідок на весіллі", "Залізна людина"), Дон Чідл ("Залізна людина 2", "Готель "Руанда"), Семюел Л. Джексон ("Кримінальне чтиво", франшиза "Месники") та інші.

Чудова пара

5 вересня — дійсно день гучних прем'єр, адже саме тоді виходить новинка Netflix “Чудова пара”.

Якщо ви обожнюєте акторку Ніколь Кідман — не пропустіть, адже тут голлівудська зірка зіграє одну з головних ролей.

Мінісеріал розповідає про життя юної красуні Амелії, яка незабаром вийде заміж за спадкоємця дуже багатої і впливової родини.

Приїхавши на острів Нантакет, де живуть її майбутні родичі, героїня стикається з неприязню з боку матері сімейства — письменниці Грір Гаррісон Вінбері. Ситуація загострюється, коли вранці в день весілля у водах місцевої гавані виявляється тіло, і всі учасники вечірки раптово опиняються під підозрою. Поширити

Головні ролі в шоу виконали Ніколь Кідман ("Мулен Руж!", "Години", "Аквамен", "Вбивство священного оленя"), Лієв Шрайбер ("Крик", "Люди Ікс: Початок. Росомаха", "Місто астероїдів"), Ів Г'юсон ("Шпигунський міст", "Тесла"), Дакота Феннінг ("Війна світів", "Праведник 3", франшиза "Сутінки").

Емілі в Парижі

На продовження цього серіалу чекали глядачі у різних куточках світу, і ось це станеться уже 12 вересня.

У другій частині четвертого сезону головна героїня знову буде намагатися розібратися у стосунках з пристрасним французьким шеф-кухарем Габріелем та прагматичним британським банкіром Алфі.

Це традиційно матиме серйозний вплив на її роботу. Також вона потрапить до Риму, де в неї, можливо, з'явиться нове романтичне захоплення.