Найкращі серіали лютого — огляди та трейлери

Останній зимовий місяць потішить українських глядачів не лише новими сезонами уже популярних серіалів, а й довгоочікуваними прем'єрами. Редакція Online.UA обрала найцікавіші новинки лютого.

Білий лотос

Третій сезон чорної комедії, прем'єра якого відбудеться 16 лютого.

У центрі сюжету — гості елітного курортного готелю мережі "Білий лотос".

7 днів навколо них розгортатимуться комедійні, драматичні та часом трагічні події, що допоможуть їм краще пізнати себе та своє оточення.

Автори серіалу зазначають, що він налічуватиме вісім епізодів, які виходитимуть по одному раз на тиждень. Що цікаво, уже анонсовано наступний сезон.

У третьому сезоні головні ролі зіграли Леслі Бібб ("Залізна людина", "Няня"), Керрі Кун ("Мисливці на привидів", серіал "Фарго"), Волтон Гоггінс ("Джанго вільний", серіал Fallout).

Нульовий день

Нова довгоочікувана прем'єра від Netflix, яка відбудеться 20 лютого.

Вона точно сподобається усім шанувальникам шпигунський трилерів та політичних інтриг.

Серіал розповість про колишнього американського президента США, який повинен відшукати джерело руйнівної кібератаки.

Остання спровокувала хаос по усій країні та стала причиною тисяч людських жертв. Головний герой стикається з дезінформацією, особистими амбіціями впливових людей та власними темними секретами.

Перший сезон серіалу налічуватиме шість епізодів, усі вони вийдуть одночасно.

Головну роль зіграв голлівудський актор Роберт де Ніро ("Таксист", "Хрещений батько 2").

Форс-мажори: Лос-Анджелес

Це перший сезон американської юридичної драми, прем'єра якого відбудеться 23 лютого.

Що важливо розуміти, це спінофф хітового серіалу "Форс-мажори", що виходив з 2011 по 2019 роки.

У центрі сюжету — персонаж на ім'я Тед Блек — федеральний прокурор з Нью-Йорка, який намагається розпочати нове життя в Лос-Анджелесі. Намагаючись врятувати свою фірму від кризи, він має вступити в роль, яка йому зовсім не подобається.

Глядачі зможуть насолодитися 13 епізодами, які виходитимуть по одному раз на тиждень.

Головну роль виконує Стівен Амелл (серіал "Стріла").

Шершні

Американська психологічна драма, третій сезон якої вийде на екрани 14 лютого.

Це вражаюча історія про команду неймовірно талановитих футболісток-старшокласниць, які вижили в авіакатастрофі.

Попри те, що 10 років вони йшли різними шляхами, привиди минулого досі переслідують кожну з них.

Головні ролі виконали Мелані Лінскі ("Дві з половиною людини", "Афера Стівена Гласса"), Софі Нелісс ("Юний детектив", "Жертвуючи пішаком"), Елла Пернелл ("Армія мерців", серіал "Фолаут").