Найкращі серіали жовтня 2024 — огляди і трейлери

Другий місяць осені підготував багато цікавих новинок для українських глядачів, які не уявляють свого життя без серіалів. Редакція Online.UA рекомендує свій топ-5 — обирайте, що вам до смаку, та насолоджуйтеся.

Дипломатка

Це справді вражаюча історія про нову пані посол США у Великій Британії Кейт Вайлер.

Її місія надскладна — врегулювати міжнародну кризу, створити стратегічні альянси в Лондоні та пристосуватися до свого нового місця в центрі уваги.

Однак і це не все, адже Кейт також робить все можливе, врятувати свій шлюб з колегою-дипломатом Хелом Вайлером.

Головні ролі у серіалі зіграли Кері Расселл (серіал "Американці", "Ненаситний", "Кокаїновий ведмідь") та Руфус Сьюелл (серіали "Людина у високому замку", "Калейдоскоп", фільм "Батько").

Нагадаємо, що це другий сезон, а його прем'єра відбудеться 31 жовтня.

Дисклеймер. Усі збіги випадкові

Це психологічний трилер, прем'єра першого сезону якого очікується уже 11 жовтня.

В центрі сюжету мінісеріалу — відома тележурналістка Кетрін Рейвенскрофт.

Неочікувано для себе вона дізнається, що є головною героїнею книги, яка розкриває таємницю, що жінка намагалася приховати.

Варто звернув увагу на те, що зняв серіал оскароносний мексиканський режисер Альфонсо Куарон ("І твою маму теж", "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану", "Гравітація").

Станом на сьогодні оцінка фільму на IMDb становить 7,5 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 81% схвалення від критиків.

Машина

Якщо ви обожнюєте серіали про спорт — вам безперечно сюди.

Це історія про старіючого боксера, який отримує останній шанс поборотися за титул.

Однак бій не відбудеться, якщо головний герой не впорається з кримінальною стороною спорту та власним хворим розумом.

Головні ролі у шоу виконали Ґаель Ґарсія Берналь ("І твою маму теж", "Погане виховання", "Нічний вовкулака"), Дієго Луна ("Фріда", "Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія", серіали "Андор", "Нарко: Мексика"), Ейса Гонсалес ("На драйві", "Аферистка", серіал "Проблема трьох тіл") та інші.

1 сезон стартує уже 9 жовтня — не пропустіть.

Лінкольн для адвоката

У центрі сюжету — успішний адвокат з Лос-Анджелеса Міккі Голлер.

Він повернеться до робити після жахливої аварії й одразу візьметься за справу про вбивство своєї давньої знайомої. Яким чином він опиниться жертвою жахливої змови? Дізнаєтеся уже 17 жовтня.

Головну роль виконав мексиканський актор Мануель Гарсіа-Рульфо ("Чудова сімка", "Вдови", "Шестеро поза законом"). Також до своїх ролей повернулися Нів Кемпбелл (франшиза "Крик"), Бекі Ньютон ("Потворна Бетті"), Джаз Рейкол ("Всі ненавидять Кріса", "Я — Зомбі"), Ангус Семпсон (франшиза "Астрал") та Яя Дакоста ("Круті чуваки", "Час").

Франшиза

Багато комедії та сатири — саме на це ви можете розраховувати під час перегляду серіалу, прем'єра якого відбудеться уже 6 жовтня.

Він розповідає про команду кінематографістів, які стикаються з безмежною кількістю викликів, працюючи над створенням успішної супергероїської франшизи.

Тут ви зможете насолодитися акторською грою Хімеш Патель ("Тенет", "Енола Холмс 2"), Аї Кеш (серіал "Хлопаки"), Біллі Маґнуссена ("Шпигунський міст", "Аладін", "Придорожній заклад"), Даніеля Брюля ("Безславні виродки", "Перший месник: Протистояння", "На Західному фронті без змін") та інших