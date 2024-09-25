В Україні оголосили номінантів на премію Кіноколо-2024. Хто у списку

Сьома Національна премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила претендентів на нагороду 2024 року. Найбільшу кількість — 5 номінацій — здобула стрічка "Медовий місяць" Жанни Озірної.
Головні тези:
- Стрічка “Медовий місяць” Жанни Озірної отримала найбільшу кількість номінацій на премію Кіноколо-2024.
- Церемонія нагородження переможців відбудеться 17 жовтня 2024 року на фестивалі Київський тиждень критики.
- У категорії “Найкращий анімаційний фільм” представлені цікаві проєкти від українських режисерів, які вразять глядачів своєю унікальністю.
Премія “Кіноколо”-2024 оголосила номінантів
Національна премія кінокритиків "Кіноколо" — щорічна премія, заснована у 2018 році, що визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України. Переможців визначає Комітет національної премії кінокритиків, який наразі нараховує 61 членів і членкинь.
Переможців оголосять у день відкриття фестивалю "Київський тиждень критики" — 17 жовтня 2024 року.
Вже втретє вручення премій відбудеться в етері телеканалу "Суспільне Культура", а також на YouTube-каналі "Суспільне Культура". Ведучою церемонії стане Людмила Чиркова.
Стрічка "Медовий місяць" Жанни Озірної має цьогоріч одразу 5 номінацій. По 4 номінації отримали фільми Романа Бондарчука "Редакція" та Дмитра Мойсеєва "Сірі бджоли" (за романом письменника Андрія Куркова).
Цього року нагороди вручать в 11 номінаціях: вперше буде обрано найкращий повнометражний та короткометражний документальні фільми у двох окремих категоріях.
Серед номінантів у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм" проєкт, створений на замовлення Суспільного, — "Сентиментальна подорож до планети Параджанова" режисера Тараса Томенка.
Номінанти на премію "Кіноколо" 2024 року
Найкращий повнометражний ігровий фільм:
"Медовий місяць", режисерка Жанна Озірна, продюсер Дмитро Суханов;
"Редакція", режисер Роман Бондарчук, продюсерки Дарʼя Бассель, Дарʼя Аверченко;
"Сірі бджоли", режисер Дмитро Мойсеєв, продюсерка Іванна Дядюра;
"Уроки толерантності", режисер Аркадій Непиталюк, продюсер Сергій Лавренюк.
Найкраща режисура:
Роман Бондарчук ("Редакція");
Сергій Маслобойщиков ("Яса");
Дмитро Мойсеєв ("Сірі бджоли");
Марія Стоянова ("Фрагменти льоду").
Найкращий актор:
Віктор Жданов ("Сірі бджоли");
Роман Луцький ("Медовий місяць");
Володимир Ямненко ("Сірі бджоли");
Олександр Ярема ("Уроки толерантності").
Найкраща акторка:
Ірина Нірша ("Медовий місяць");
Жанна Озірна ("Редакція");
Алла Сергійко ("Яса");
Олена Узлюк ("Уроки толерантності").
Найкращий сценарій фільму:
Дмитро Мойсеєв ("Сірі бджоли");
Аркадій Непиталюк, Людмила Тимошенко ("Уроки толерантності");
Жанна Озірна ("Медовий місяць");
Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дарʼя Аверченко ("Редакція").
Найкращий повнометражний документальний фільм:
"Мирні люди", режисерка Оксана Карпович, продюсерки Дарʼя Бассель, Джакомо Нуді, Росіо Б. Фуенте, Ольга Бесхмельниціна, Полін Тран Ван Льо, Люсі Рего;
"Реал", режисер Олег Сенцов, продюсери Олег Сенцов, Денис Іванов, Боріс Матіч, Лана Матіч, Майк Дауні;
"Сентиментальна подорож до планети Параджанова", режисер Тарас Томенко, продюсери Пилип Іллєнко, Андрій Ризванюк, Лук'ян Галкін, Альона Голякова;
"Фрагменти льоду", режисерка Марія Стоянова, продюсери Аліна Горлова, Максим Наконечний.
Найкращий короткометражний документальний фільм:
"Вибухи біля музею", режисери Роман Хімей, Ярема Малащук, продюсери Бйорн Гелдхоф, Андрій Литвиненко;
"Войси з Бахмута", режисер та продюсер Ігор Бабаєв;
"Під знаком якоря", режисер Тарас Співак, продюсери Люба Кнорозок, Тарас Співак;
"Там, де закінчується Росія", режисер Олексій Радинський, продюсерка Люба Кнорозок.
Найкращий короткометражний ігровий фільм:
"Войси з Бахмута", режисер та продюсер Ігор Бабаєв;
"Додаткові сцени", режисери Роман Хімей, Ярема Малащук, продюсер Віктор Шевченко;
"Кінець історії", режисер та продюсер Станіслав Битюцький;
"Сьома Зміна", режисерка та продюсерка Наталія Ільчук;
"Увага, добрий пес!", режисерка Аделіна Борець, продюсерка Кристина Докторовіч.
Найкращий анімаційний фільм:
"Міст", режисер та продюсер Микита Лиськов;
"Сага про корову-русалку", режисер та продюсер Сашко Даниленко;
"Спукі Лупс", режисер та продюсер Стас Сантімов;
"Я померла в Ірпені", режисерка Анастасія Фалілеєва, продюсери Анастасія Фалілеєва, Мартін Вандас, Юрай Красногорськи.
Відкриття року:
"Медовий місяць", режисерка Жанна Озірна;
"Порцелянова війна", режисер Слава Леонтьєв, Брендан Белломо;
"Фрагменти льоду", режисерка Марія Стоянова;
Nice Ladies, режисерка Марія Пономарьова.
За досягнення:
Ольга Бірзул, книга "Твоя книга про кіно"
Антельм Відо, стаття Ciné-Ukraine, histoire(s) d’indépendance / "Кіно-Україна, історія(ї) незалежності";
Володимир Войтенко, відновлення друкованого часопису екранних мистецтв "КІНО-КОЛО", 2024 1 (39) — "Україна в огні";
"Довженко-Центр" (кураторська група: Альона Пензій, Олександр Телюк, Станіслав Битюцький), виставка "Ріка кричала, вила, як поранений звір".
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