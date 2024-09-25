В Україні оголосили номінантів на премію Кіноколо-2024. Хто у списку

Сьома Національна премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила претендентів на нагороду 2024 року. Найбільшу кількість — 5 номінацій — здобула стрічка "Медовий місяць" Жанни Озірної.

Премія “Кіноколо”-2024 оголосила номінантів

Національна премія кінокритиків "Кіноколо" — щорічна премія, заснована у 2018 році, що визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України. Переможців визначає Комітет національної премії кінокритиків, який наразі нараховує 61 членів і членкинь.

У попередні роки найкращими фільмами ставали "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка, яку подають від України на "Оскар-2025", "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука, "Стоп-Земля" Катерини Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Додому" Нарімана Алієва. Поширити

Переможців оголосять у день відкриття фестивалю "Київський тиждень критики" — 17 жовтня 2024 року.

Вже втретє вручення премій відбудеться в етері телеканалу "Суспільне Культура", а також на YouTube-каналі "Суспільне Культура". Ведучою церемонії стане Людмила Чиркова.

“Медовий місяць”

Стрічка "Медовий місяць" Жанни Озірної має цьогоріч одразу 5 номінацій. По 4 номінації отримали фільми Романа Бондарчука "Редакція" та Дмитра Мойсеєва "Сірі бджоли" (за романом письменника Андрія Куркова).

Цього року нагороди вручать в 11 номінаціях: вперше буде обрано найкращий повнометражний та короткометражний документальні фільми у двох окремих категоріях.

Серед номінантів у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм" проєкт, створений на замовлення Суспільного, — "Сентиментальна подорож до планети Параджанова" режисера Тараса Томенка.

Номінанти на премію "Кіноколо" 2024 року

Найкращий повнометражний ігровий фільм:

"Медовий місяць" , режисерка Жанна Озірна, продюсер Дмитро Суханов;

"Редакція" , режисер Роман Бондарчук, продюсерки Дарʼя Бассель, Дарʼя Аверченко;

"Сірі бджоли" , режисер Дмитро Мойсеєв, продюсерка Іванна Дядюра;

"Уроки толерантності", режисер Аркадій Непиталюк, продюсер Сергій Лавренюк.

Найкраща режисура:

Роман Бондарчук ("Редакція");

Сергій Маслобойщиков ("Яса");

Дмитро Мойсеєв ("Сірі бджоли");

Марія Стоянова ("Фрагменти льоду").

Найкращий актор:

Віктор Жданов ("Сірі бджоли");

Роман Луцький ("Медовий місяць");

Володимир Ямненко ("Сірі бджоли");

Олександр Ярема ("Уроки толерантності").

“Уроки толерантності”

Найкраща акторка:

Ірина Нірша ("Медовий місяць");

Жанна Озірна ("Редакція");

Алла Сергійко ("Яса");

Олена Узлюк ("Уроки толерантності").

Найкращий сценарій фільму:

Дмитро Мойсеєв ("Сірі бджоли");

Аркадій Непиталюк, Людмила Тимошенко ("Уроки толерантності");

Жанна Озірна ("Медовий місяць");

Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дарʼя Аверченко ("Редакція").

Найкращий повнометражний документальний фільм:

"Мирні люди" , режисерка Оксана Карпович, продюсерки Дарʼя Бассель, Джакомо Нуді, Росіо Б. Фуенте, Ольга Бесхмельниціна, Полін Тран Ван Льо, Люсі Рего;

"Реал" , режисер Олег Сенцов, продюсери Олег Сенцов, Денис Іванов, Боріс Матіч, Лана Матіч, Майк Дауні;

"Сентиментальна подорож до планети Параджанова" , режисер Тарас Томенко, продюсери Пилип Іллєнко, Андрій Ризванюк, Лук'ян Галкін, Альона Голякова;

"Фрагменти льоду", режисерка Марія Стоянова, продюсери Аліна Горлова, Максим Наконечний.

Найкращий короткометражний документальний фільм:

"Вибухи біля музею" , режисери Роман Хімей, Ярема Малащук, продюсери Бйорн Гелдхоф, Андрій Литвиненко;

"Войси з Бахмута" , режисер та продюсер Ігор Бабаєв;

"Під знаком якоря" , режисер Тарас Співак, продюсери Люба Кнорозок, Тарас Співак;

"Там, де закінчується Росія", режисер Олексій Радинський, продюсерка Люба Кнорозок.

“Войси з Бахмута”

Найкращий короткометражний ігровий фільм:

"Войси з Бахмута" , режисер та продюсер Ігор Бабаєв;

"Додаткові сцени" , режисери Роман Хімей, Ярема Малащук, продюсер Віктор Шевченко;

"Кінець історії" , режисер та продюсер Станіслав Битюцький;

"Сьома Зміна", режисерка та продюсерка Наталія Ільчук;

"Увага, добрий пес!", режисерка Аделіна Борець, продюсерка Кристина Докторовіч.

Найкращий анімаційний фільм:

"Міст" , режисер та продюсер Микита Лиськов;

"Сага про корову-русалку" , режисер та продюсер Сашко Даниленко;

"Спукі Лупс", режисер та продюсер Стас Сантімов;

"Я померла в Ірпені", режисерка Анастасія Фалілеєва, продюсери Анастасія Фалілеєва, Мартін Вандас, Юрай Красногорськи.

Відкриття року:

"Медовий місяць" , режисерка Жанна Озірна;

"Порцелянова війна" , режисер Слава Леонтьєв, Брендан Белломо;

"Фрагменти льоду" , режисерка Марія Стоянова;

Nice Ladies, режисерка Марія Пономарьова.

За досягнення: