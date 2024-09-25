В Украине объявили номинантов на премию "Кіноколо-2024". Кто в списке

Седьмая Национальная премия кинокритиков "Киноколо" объявила претендентов на награду в 2024 году. Наибольшее количество - 5 номинаций - получила лента "Медовый месяц" Жанны Озирной.

Премия "Кіноколо"-2024 объявила номинантов

Национальная премия кинокритиков "Кіноколо" — ежегодная премия, основанная в 2018 году, определяющая достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков Украины. Победителей определяет Комитет национальной премии кинокритиков, который в настоящее время насчитывает 61 членов и членов.

В предыдущие годы лучшими фильмами становились "Ла Палисиада" Филиппа Сотниченко, которую подают от Украины на "Оскар-2025", "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука, "Стоп-Земля" Екатерины Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Домой" Наримана Алиева. Поделиться

Победителей объявят в день открытия фестиваля "Киевская неделя критики" — 17 октября 2024 года.

Уже третий раз вручение премий состоится в эфире телеканала "Суспільне. Культура", а также на YouTube-канале "Суспільне. Культура". Ведущей церемонии станет Людмила Чиркова.

"Медовый месяц"

Лента "Медовый месяц" Жанны Озирной имеет в этом году сразу 5 номинаций. По 4 номинации получили фильмы Романа Бондарчука "Редакция" и Дмитрия Моисеева "Серые пчелы" (по роману писателя Андрея Куркова).

В этом году награды будут вручены в 11 номинациях: впервые будет выбран лучший полнометражный и короткометражный документальные фильмы в двух отдельных категориях.

Среди номинантов в категории "Лучший полнометражный документальный фильм" проект, созданный по заказу Общественного, — "Сентиментальное путешествие к планете Параджанова" режиссера Тараса Томенко.

Номинанты на премию "Кіноколо" 2024 года

Лучший полнометражный игровой фильм:

"Медовый месяц" , режиссер Жанна Озирная, продюсер Дмитрий Суханов;

"Редакция" , режиссер Роман Бондарчук, продюсерша Дарья Бассель, Дарья Аверченко;

"Серые пчелы" , режиссер Дмитрий Моисеев, продюсер Иванна Дядюра;

"Уроки толерантности", режиссер Аркадий Непиталюк, продюсер Сергей Лавренюк.

Лучшая режиссура:

Роман Бондарчук ("Редакция");

Сергей Маслобойщиков ("Яса");

Дмитрий Моисеев ("Серые пчелы");

Мария Стоянова ("Фрагменты льда").

Лучший актер:

Виктор Жданов ("Серые пчелы");

Роман Луцкий ("Медовый месяц");

Владимир Ямненко ("Серые пчелы");

Александр Ярема ("Уроки терпимости").

"Уроки толерантности"

Лучшая актриса:

Ирина Нирша ("Медовый месяц");

Жанна Озирная ("Редакция");

Алла Сережка ("Яса");

Елена Узлюк ("Уроки толерантности").

Лучший сценарий фильма:

Дмитрий Моисеев ("Серые пчелы");

Аркадий Непиталюк, Людмила Тимошенко ("Уроки толерантности");

Жанна Озирная ("Медовый месяц");

Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дарья Аверченко ("Редакция").

Лучший полнометражный документальный фильм:

"Мирные люди" , режиссер Оксана Карпович, продюсерки Дарья Бассель, Джакомо Нуди, Россио Б. Фуэнте, Ольга Бесхмельницына, Полин Тран Ван Ле, Люси Рего;

"Реал" , режиссер Олег Сенцов, продюсеры Олег Сенцов, Денис Иванов, Борис Матич, Лана Матич, Майк Дауни;

"Сентиментальное путешествие к планете Параджанова" , режиссер Тарас Томенко, продюсеры Филипп Ильенко, Андрей Рызванюк, Лукьян Галкин, Алена Голякова;

"Фрагменты льда", режиссер Мария Стоянова, продюсеры Алина Горлова, Максим Наконечный.

Лучший короткометражный документальный фильм:

"Взрывы у музея" , режиссеры Роман Химей, Ярема Малащук, продюсеры Бьорн Гелдхоф, Андрей Литвиненко;

"Войсы из Бахмута" , режиссер и продюсер Игорь Бабаев;

"Под знаком якоря" , режиссер Тарас Спивак, продюсеры Люба Кнорозок, Тарас Спивак;

"Там, где кончается Россия", режиссер Алексей Радинский, продюсер Люба Кнорозок.

"Войсы из Бахмута"

Лучший короткометражный игровой фильм:

"Войсы из Бахмута" , режиссер и продюсер Игорь Бабаев;

"Дополнительные сцены" , режиссеры Роман Химей, Ярема Малащук, продюсер Виктор Шевченко;

"Конец истории" , режиссер и продюсер Станислав Битюцкий;

"Седьмая Смена", режиссер и продюсер Наталья Ильчук;

"Внимание, добрый пес!", режиссер Аделина Борец, продюсер Кристина Докторович.

Лучший анимационный фильм:

"Мост" , режиссер и продюсер Никита Лысков;

"Сага о корове-русалке" , режиссер и продюсер Саша Даниленко;

"Спуки Лупс", режиссер и продюсер Стас Сантимов;

"Я умерла в Ирпене", режиссер Анастасия Фалилеева, продюсеры Анастасия Фалилеева, Мартин Вандас, Юрай Красногорски.

Открытие года:

"Медовый месяц" , режиссер Жанна Озирная;

"Фарфоровая война" , режиссер Слава Леонтьев, Брендан Белломо;

"Фрагменты льда" , режиссер Мария Стоянова;

Nice Ladies, режиссер Мария Пономарева.

За достижения: