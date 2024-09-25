В Украине объявили номинантов на премию "Кіноколо-2024". Кто в списке
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Культура
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В Украине объявили номинантов на премию "Кіноколо-2024". Кто в списке

Кіноколо
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Источник:  Суспільне. Культура

Седьмая Национальная премия кинокритиков "Киноколо" объявила претендентов на награду в 2024 году. Наибольшее количество - 5 номинаций - получила лента "Медовый месяц" Жанны Озирной.

Главные тезисы

  • Лента “Медовый месяц" лидирует среди номинантов на премию Кіноколо-2024 с 5 номинациями.
  • Церемония награждения победителей пройдет 17 октября 2024 года на фестивале Киевская неделя критики.
  • В этом году премия будет вручена в 11 номинациях, включая лучший полнометражный и короткометражный документальные фильмы.

Премия "Кіноколо"-2024 объявила номинантов

Национальная премия кинокритиков "Кіноколо" — ежегодная премия, основанная в 2018 году, определяющая достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков Украины. Победителей определяет Комитет национальной премии кинокритиков, который в настоящее время насчитывает 61 членов и членов.

В предыдущие годы лучшими фильмами становились "Ла Палисиада" Филиппа Сотниченко, которую подают от Украины на "Оскар-2025", "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука, "Стоп-Земля" Екатерины Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Домой" Наримана Алиева.

Победителей объявят в день открытия фестиваля "Киевская неделя критики" — 17 октября 2024 года.

Уже третий раз вручение премий состоится в эфире телеканала "Суспільне. Культура", а также на YouTube-канале "Суспільне. Культура". Ведущей церемонии станет Людмила Чиркова.

"Медовый месяц"

Лента "Медовый месяц" Жанны Озирной имеет в этом году сразу 5 номинаций. По 4 номинации получили фильмы Романа Бондарчука "Редакция" и Дмитрия Моисеева "Серые пчелы" (по роману писателя Андрея Куркова).

В этом году награды будут вручены в 11 номинациях: впервые будет выбран лучший полнометражный и короткометражный документальные фильмы в двух отдельных категориях.

Среди номинантов в категории "Лучший полнометражный документальный фильм" проект, созданный по заказу Общественного, — "Сентиментальное путешествие к планете Параджанова" режиссера Тараса Томенко.

Номинанты на премию "Кіноколо" 2024 года

Лучший полнометражный игровой фильм:

  • "Медовый месяц", режиссер Жанна Озирная, продюсер Дмитрий Суханов;

  • "Редакция", режиссер Роман Бондарчук, продюсерша Дарья Бассель, Дарья Аверченко;

  • "Серые пчелы", режиссер Дмитрий Моисеев, продюсер Иванна Дядюра;

  • "Уроки толерантности", режиссер Аркадий Непиталюк, продюсер Сергей Лавренюк.

Лучшая режиссура:

  • Роман Бондарчук ("Редакция");

  • Сергей Маслобойщиков ("Яса");

  • Дмитрий Моисеев ("Серые пчелы");

  • Мария Стоянова ("Фрагменты льда").

Лучший актер:

  • Виктор Жданов ("Серые пчелы");

  • Роман Луцкий ("Медовый месяц");

  • Владимир Ямненко ("Серые пчелы");

  • Александр Ярема ("Уроки терпимости").

"Уроки толерантности"

Лучшая актриса:

  • Ирина Нирша ("Медовый месяц");

  • Жанна Озирная ("Редакция");

  • Алла Сережка ("Яса");

  • Елена Узлюк ("Уроки толерантности").

Лучший сценарий фильма:

  • Дмитрий Моисеев ("Серые пчелы");

  • Аркадий Непиталюк, Людмила Тимошенко ("Уроки толерантности");

  • Жанна Озирная ("Медовый месяц");

  • Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дарья Аверченко ("Редакция").

Лучший полнометражный документальный фильм:

  • "Мирные люди", режиссер Оксана Карпович, продюсерки Дарья Бассель, Джакомо Нуди, Россио Б. Фуэнте, Ольга Бесхмельницына, Полин Тран Ван Ле, Люси Рего;

  • "Реал", режиссер Олег Сенцов, продюсеры Олег Сенцов, Денис Иванов, Борис Матич, Лана Матич, Майк Дауни;

  • "Сентиментальное путешествие к планете Параджанова", режиссер Тарас Томенко, продюсеры Филипп Ильенко, Андрей Рызванюк, Лукьян Галкин, Алена Голякова;

  • "Фрагменты льда", режиссер Мария Стоянова, продюсеры Алина Горлова, Максим Наконечный.

Лучший короткометражный документальный фильм:

  • "Взрывы у музея", режиссеры Роман Химей, Ярема Малащук, продюсеры Бьорн Гелдхоф, Андрей Литвиненко;

  • "Войсы из Бахмута", режиссер и продюсер Игорь Бабаев;

  • "Под знаком якоря", режиссер Тарас Спивак, продюсеры Люба Кнорозок, Тарас Спивак;

  • "Там, где кончается Россия", режиссер Алексей Радинский, продюсер Люба Кнорозок.

"Войсы из Бахмута"

Лучший короткометражный игровой фильм:

  • "Войсы из Бахмута", режиссер и продюсер Игорь Бабаев;

  • "Дополнительные сцены", режиссеры Роман Химей, Ярема Малащук, продюсер Виктор Шевченко;

  • "Конец истории", режиссер и продюсер Станислав Битюцкий;

  • "Седьмая Смена", режиссер и продюсер Наталья Ильчук;

  • "Внимание, добрый пес!", режиссер Аделина Борец, продюсер Кристина Докторович.

Лучший анимационный фильм:

  • "Мост", режиссер и продюсер Никита Лысков;

  • "Сага о корове-русалке", режиссер и продюсер Саша Даниленко;

  • "Спуки Лупс", режиссер и продюсер Стас Сантимов;

  • "Я умерла в Ирпене", режиссер Анастасия Фалилеева, продюсеры Анастасия Фалилеева, Мартин Вандас, Юрай Красногорски.

Открытие года:

  • "Медовый месяц", режиссер Жанна Озирная;

  • "Фарфоровая война", режиссер Слава Леонтьев, Брендан Белломо;

  • "Фрагменты льда", режиссер Мария Стоянова;

  • Nice Ladies, режиссер Мария Пономарева.

За достижения:

  • Ольга Бирзул, книга "Твоя книга о кино"

  • Антельм Видо, статья Ciné-Ukraine, histoire(s) d'indépendance / "Кино-Украина, история независимости";

  • Владимир Войтенко, восстановление печатного журнала экранных искусств "КИНО-КРУГ", 2024 1 (39) — "Украина в огне";

  • "Довженко-Центр" (кураторская группа: Алена Пензий, Александр Телюк, Станислав Битюцкий), выставка "Река кричала, вила, как раненый зверь".

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