В Украине объявили номинантов на премию "Кіноколо-2024". Кто в списке

Седьмая Национальная премия кинокритиков "Киноколо" объявила претендентов на награду в 2024 году. Наибольшее количество - 5 номинаций - получила лента "Медовый месяц" Жанны Озирной.
Главные тезисы
- Лента “Медовый месяц" лидирует среди номинантов на премию Кіноколо-2024 с 5 номинациями.
- Церемония награждения победителей пройдет 17 октября 2024 года на фестивале Киевская неделя критики.
- В этом году премия будет вручена в 11 номинациях, включая лучший полнометражный и короткометражный документальные фильмы.
Премия "Кіноколо"-2024 объявила номинантов
Национальная премия кинокритиков "Кіноколо" — ежегодная премия, основанная в 2018 году, определяющая достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков Украины. Победителей определяет Комитет национальной премии кинокритиков, который в настоящее время насчитывает 61 членов и членов.
Победителей объявят в день открытия фестиваля "Киевская неделя критики" — 17 октября 2024 года.
Уже третий раз вручение премий состоится в эфире телеканала "Суспільне. Культура", а также на YouTube-канале "Суспільне. Культура". Ведущей церемонии станет Людмила Чиркова.
Лента "Медовый месяц" Жанны Озирной имеет в этом году сразу 5 номинаций. По 4 номинации получили фильмы Романа Бондарчука "Редакция" и Дмитрия Моисеева "Серые пчелы" (по роману писателя Андрея Куркова).
В этом году награды будут вручены в 11 номинациях: впервые будет выбран лучший полнометражный и короткометражный документальные фильмы в двух отдельных категориях.
Среди номинантов в категории "Лучший полнометражный документальный фильм" проект, созданный по заказу Общественного, — "Сентиментальное путешествие к планете Параджанова" режиссера Тараса Томенко.
Номинанты на премию "Кіноколо" 2024 года
Лучший полнометражный игровой фильм:
"Медовый месяц", режиссер Жанна Озирная, продюсер Дмитрий Суханов;
"Редакция", режиссер Роман Бондарчук, продюсерша Дарья Бассель, Дарья Аверченко;
"Серые пчелы", режиссер Дмитрий Моисеев, продюсер Иванна Дядюра;
"Уроки толерантности", режиссер Аркадий Непиталюк, продюсер Сергей Лавренюк.
Лучшая режиссура:
Роман Бондарчук ("Редакция");
Сергей Маслобойщиков ("Яса");
Дмитрий Моисеев ("Серые пчелы");
Мария Стоянова ("Фрагменты льда").
Лучший актер:
Виктор Жданов ("Серые пчелы");
Роман Луцкий ("Медовый месяц");
Владимир Ямненко ("Серые пчелы");
Александр Ярема ("Уроки терпимости").
Лучшая актриса:
Ирина Нирша ("Медовый месяц");
Жанна Озирная ("Редакция");
Алла Сережка ("Яса");
Елена Узлюк ("Уроки толерантности").
Лучший сценарий фильма:
Дмитрий Моисеев ("Серые пчелы");
Аркадий Непиталюк, Людмила Тимошенко ("Уроки толерантности");
Жанна Озирная ("Медовый месяц");
Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дарья Аверченко ("Редакция").
Лучший полнометражный документальный фильм:
"Мирные люди", режиссер Оксана Карпович, продюсерки Дарья Бассель, Джакомо Нуди, Россио Б. Фуэнте, Ольга Бесхмельницына, Полин Тран Ван Ле, Люси Рего;
"Реал", режиссер Олег Сенцов, продюсеры Олег Сенцов, Денис Иванов, Борис Матич, Лана Матич, Майк Дауни;
"Сентиментальное путешествие к планете Параджанова", режиссер Тарас Томенко, продюсеры Филипп Ильенко, Андрей Рызванюк, Лукьян Галкин, Алена Голякова;
"Фрагменты льда", режиссер Мария Стоянова, продюсеры Алина Горлова, Максим Наконечный.
Лучший короткометражный документальный фильм:
"Взрывы у музея", режиссеры Роман Химей, Ярема Малащук, продюсеры Бьорн Гелдхоф, Андрей Литвиненко;
"Войсы из Бахмута", режиссер и продюсер Игорь Бабаев;
"Под знаком якоря", режиссер Тарас Спивак, продюсеры Люба Кнорозок, Тарас Спивак;
"Там, где кончается Россия", режиссер Алексей Радинский, продюсер Люба Кнорозок.
Лучший короткометражный игровой фильм:
"Войсы из Бахмута", режиссер и продюсер Игорь Бабаев;
"Дополнительные сцены", режиссеры Роман Химей, Ярема Малащук, продюсер Виктор Шевченко;
"Конец истории", режиссер и продюсер Станислав Битюцкий;
"Седьмая Смена", режиссер и продюсер Наталья Ильчук;
"Внимание, добрый пес!", режиссер Аделина Борец, продюсер Кристина Докторович.
Лучший анимационный фильм:
"Мост", режиссер и продюсер Никита Лысков;
"Сага о корове-русалке", режиссер и продюсер Саша Даниленко;
"Спуки Лупс", режиссер и продюсер Стас Сантимов;
"Я умерла в Ирпене", режиссер Анастасия Фалилеева, продюсеры Анастасия Фалилеева, Мартин Вандас, Юрай Красногорски.
Открытие года:
"Медовый месяц", режиссер Жанна Озирная;
"Фарфоровая война", режиссер Слава Леонтьев, Брендан Белломо;
"Фрагменты льда", режиссер Мария Стоянова;
Nice Ladies, режиссер Мария Пономарева.
За достижения:
Ольга Бирзул, книга "Твоя книга о кино"
Антельм Видо, статья Ciné-Ukraine, histoire(s) d'indépendance / "Кино-Украина, история независимости";
Владимир Войтенко, восстановление печатного журнала экранных искусств "КИНО-КРУГ", 2024 1 (39) — "Украина в огне";
"Довженко-Центр" (кураторская группа: Алена Пензий, Александр Телюк, Станислав Битюцкий), выставка "Река кричала, вила, как раненый зверь".
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-