Телевизионная премия Эмми-2024. Обнародован список сериалов-номинантов

Национальная академия телевизионных искусств и наук обнародовала список претендентов на 76-ю телевизионную премию "Эмми", которую будут вручать 15 сентября в Лос-Анджелесе.
Главные тезисы
- Список номинантов на премию Эмми-2024 включает такие сериалы как “Сегун”, “Медведь” и “Настоящий детектив: Ночная страна”.
- Мировые кинопремии, включая Эмми и Оскар, признают лучшие достижения в области телевидения и кино и привлекают внимание зрителей со всего мира.
- В числе претендентов на премию Эмми-2024 есть выдающиеся актриса Шерил Ли Ральф и комик Тони Гейл.
- Церемония награждения на 76-ю премию Эмми пройдет 15 сентября в Лос-Анджелесе.
Номинанты на премию Эмми-2024: что известно
Лауреаты американской телевизионной премии "Эмми" актриса Шерил Ли Ральф и комик Тони Гейл вместе с главой Американской телевизионной академии Крисом Абрего назвали претендентов на нынешнюю премию.
Церемония награждения на 76-ю премию "Эмми" состоится 15 сентября в Peacock Theatre в Лос-Анджелесе.
В общем, список номинантов на премию "Эмми — 2024" выглядит следующим образом.
Лучший драматический сериал:
"Корона"
"Фолаут"
"Позолоченный век"
"Утреннее шоу"
"Мистер и миссис Смит"
"Сегун"
"Медленные лошади"
"Проблема трех тел"
Лучший комедийный сериал:
"Начальная школа Эббот"
"Медведь"
"Уйми свой пыл"
"Уловки"
"Убийства в одном доме"
"Палм-Рояль"
"Псы из резервации"
"Чем мы занимаемся в тенях"
Лучший минисериал:
"Оленя"
"Фарго"
"Уроки химии"
"Рипли"
"Настоящий детектив: Ночная страна"
Лучший актер в драматическом сериале:
Идрис Эльба ("Перехваченный рейс")
Дональд Гловер ("Мистер и миссис Смит")
Уолтон Хоггинс ("Фолаут")
Гарри Олдман ("Медленные кони")
Хироюки Санада ("Сегун")
Доминик Вест ("Корона")
Лучшая актриса в драматическом сериале:
Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу")
Кэрри Кун ("Позолоченный век")
Майя Эрскин ("Мистер и миссис Смит")
Анна Саваи ("Сегун")
Имельда Стонтон ("Корона")
Риз Уизерспун ("Утреннее шоу")
Лучшая актриса в комедийном сериале:
Квинта Брансон ("Начальная школа Эббот")
Айо Эдебири ("Медведь")
Селена Гомес ("Убийства в одном доме")
Мая Рудольф ("Большие деньги")
Джин Смарт ("Уловки")
Кристен Виг ("Палм-Рояль")
Лучший актер в комедийном сериале:
Мэтт Берри ("Чем мы занимаемся в тенях")
Ларри Дэвид ("Уйми свой пыл")
Стив Мартин ("Убийства в одном доме")
Мартин Шорт ("Убийства в одном доме")
Джереми Аллен Уайт ("Медведь")
Д'Фараон Вун-А-Тай ("Пси из резервации")
Лучший актер в минисериале:
Мэтт Бомер ("Попутчики")
Ричард Гедд ("Олень")
Джон Хэмм ("Фарго")
Том Голландер ("Вражда: Капоте против лебедок")
Эндрю Скотт ("Рипли")
Лучшая актриса в минисериале:
Джоди Фостер ("Настоящий детектив: Ночная страна")
Бри Ларсон ("Уроки химии")
Джуно Темпл ("Фарго")
София Вергара ("Гризельда")
Наоми Уоттс ("Вражда: Капоте против лебедок")
Кто стал победителями кинопремии "Оскар"
Главную статуэтку за лучший фильм ожидаемо получила фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер".
Лучшим актером стал Киллиан Мерфи за роль в фильме-победительнице, лучшей актрисой — Эмма Стоун, сыгравшей в картине "Бедные-несчастные".
Все победители "Оскара"
Лучший анимационный фильм — "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки
Лучший фильм на иностранном языке — "Зона интересов" Джонатана Глейзера
Лучшая мужская роль второго плана — Роберт Дауни-младший, "Оппенгеймер"
Лучшая женская роль второго плана — Давайн Джой Рэндольф, "Оставленные"
Лучший короткометражный анимационный фильм — "Война окончена! Вдохновленная музыкой Джона и Йоко"
Лучший короткометражный документальный фильм — "Последняя ремонтная мастерская"
Лучший документальный фильм — "20 дней в Мариуполе"
Лучший игровой короткометражный фильм — "Великолепная история Генри Шугара"
Лучший оригинальный сценарий — "Анатомия падения"
Лучший адаптированный сценарий — "Американское чтиво"
Лучшие грим и прически — "Бедные-несчастные"
Лучшие костюмы — "Бедные-несчастные"
Лучшая работа художника-постановщика — "Бедные-несчастные"
Лучшие визуальные эффекты — "Годзилла: Минус один"
Лучший монтаж — "Оппенгеймер"
Лучшая операторская работа — "Оппенгеймер"
Лучший звук — "Зона интереса"
Лучший саундтрек — "Оппенгеймер"
Лучшая музыка к фильму — "Барби" (Билли Айлиш "What Was I Made for")
Лучшая режиссура — Кристофер Нолан, "Оппенгеймер"
Украинский фильм впервые за историю кино одержал победу на самой престижной кинопремии "Оскар 2024".
Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" от режиссера и видеографа Мстислава Чернова победил в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".
Сюжет фильма "20 дней в Мариуполе" освещает события начала полномасштабного вторжения, когда РФ начала уничтожать мирные города Украины. В частности, в картине изображаются первые дни осады Мариуполя. Кинокартина содержит кадры российских обстрелов и бомбардировку роддома. Да, перед мировым сообществом разоблачаются преступления и терроризм страны-агрессоры. И, наконец, фильм "20 дней в Мариуполе" достойно победил на кинопремии "Оскар-2024".
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