Телевизионная премия Эмми-2024. Обнародован список сериалов-номинантов

Национальная академия телевизионных искусств и наук обнародовала список претендентов на 76-ю телевизионную премию "Эмми", которую будут вручать 15 сентября в Лос-Анджелесе.

Номинанты на премию Эмми-2024: что известно

Лауреаты американской телевизионной премии "Эмми" актриса Шерил Ли Ральф и комик Тони Гейл вместе с главой Американской телевизионной академии Крисом Абрего назвали претендентов на нынешнюю премию.

Церемония награждения на 76-ю премию "Эмми" состоится 15 сентября в Peacock Theatre в Лос-Анджелесе.

Лидером по количеству номинаций стал сериал от FX "Сегун". Он претендует на 25 наград. Комедийный сериал "Медведь" получил 23 номинации. Сериал-антология "Настоящий детектив: Ночная страна" собрал 19 номинаций. Поделиться

В общем, список номинантов на премию "Эмми — 2024" выглядит следующим образом.

Лучший драматический сериал:

"Корона"

"Фолаут"

"Позолоченный век"

"Утреннее шоу"

"Мистер и миссис Смит"

"Сегун"

"Медленные лошади"

"Проблема трех тел"

Сериал "Убийства в одном доме"

Лучший комедийный сериал:

"Начальная школа Эббот"

"Медведь"

"Уйми свой пыл"

"Уловки"

"Убийства в одном доме"

"Палм-Рояль"

"Псы из резервации"

"Чем мы занимаемся в тенях"

Лучший минисериал:

"Оленя"

"Фарго"

"Уроки химии"

"Рипли"

"Настоящий детектив: Ночная страна"

Гарри Олдман в сериале "Медленные кони"

Лучший актер в драматическом сериале:

Идрис Эльба ("Перехваченный рейс")

Дональд Гловер ("Мистер и миссис Смит")

Уолтон Хоггинс ("Фолаут")

Гарри Олдман ("Медленные кони")

Хироюки Санада ("Сегун")

Доминик Вест ("Корона")

Керри Кун в сериале "Позолоченный век"

Лучшая актриса в драматическом сериале:

Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу")

Кэрри Кун ("Позолоченный век")

Майя Эрскин ("Мистер и миссис Смит")

Анна Саваи ("Сегун")

Имельда Стонтон ("Корона")

Риз Уизерспун ("Утреннее шоу")

Селена Гомес ("Убийства в одном доме")

Лучшая актриса в комедийном сериале:

Квинта Брансон ("Начальная школа Эббот")

Айо Эдебири ("Медведь")

Селена Гомес ("Убийства в одном доме")

Мая Рудольф ("Большие деньги")

Джин Смарт ("Уловки")

Кристен Виг ("Палм-Рояль")

Ларри Дэвид

Лучший актер в комедийном сериале:

Мэтт Берри ("Чем мы занимаемся в тенях")

Ларри Дэвид ("Уйми свой пыл")

Стив Мартин ("Убийства в одном доме")

Мартин Шорт ("Убийства в одном доме")

Джереми Аллен Уайт ("Медведь")

Д'Фараон Вун-А-Тай ("Пси из резервации")

Эндрю Скотт

Лучший актер в минисериале:

Мэтт Бомер ("Попутчики")

Ричард Гедд ("Олень")

Джон Хэмм ("Фарго")

Том Голландер ("Вражда: Капоте против лебедок")

Эндрю Скотт ("Рипли")

Джоди Фостер

Лучшая актриса в минисериале:

Джоди Фостер ("Настоящий детектив: Ночная страна")

Бри Ларсон ("Уроки химии")

Джуно Темпл ("Фарго")

София Вергара ("Гризельда")

Наоми Уоттс ("Вражда: Капоте против лебедок")

Впервые церемония премии "Эмми" прошла в 1949 году. Награда считается телевизионным аналогом "Оскара". Поделиться

Кто стал победителями кинопремии "Оскар"

Главную статуэтку за лучший фильм ожидаемо получила фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер".

Лучшим актером стал Киллиан Мерфи за роль в фильме-победительнице, лучшей актрисой — Эмма Стоун, сыгравшей в картине "Бедные-несчастные".

Все победители "Оскара"

Лучший анимационный фильм — "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки

Лучший фильм на иностранном языке — "Зона интересов" Джонатана Глейзера

Лучшая мужская роль второго плана — Роберт Дауни-младший, "Оппенгеймер"

Лучшая женская роль второго плана — Давайн Джой Рэндольф, "Оставленные"

Лучший короткометражный анимационный фильм — "Война окончена! Вдохновленная музыкой Джона и Йоко"

Лучший короткометражный документальный фильм — "Последняя ремонтная мастерская"

Лучший документальный фильм — "20 дней в Мариуполе"

Лучший игровой короткометражный фильм — "Великолепная история Генри Шугара"

Лучший оригинальный сценарий — "Анатомия падения"

Лучший адаптированный сценарий — "Американское чтиво"

Лучшие грим и прически — "Бедные-несчастные"

Лучшие костюмы — "Бедные-несчастные"

Лучшая работа художника-постановщика — "Бедные-несчастные"

Лучшие визуальные эффекты — "Годзилла: Минус один"

Лучший монтаж — "Оппенгеймер"

Лучшая операторская работа — "Оппенгеймер"

Лучший звук — "Зона интереса"

Лучший саундтрек — "Оппенгеймер"

Лучшая музыка к фильму — "Барби" (Билли Айлиш "What Was I Made for")

Лучшая режиссура — Кристофер Нолан, "Оппенгеймер"

Украинский фильм впервые за историю кино одержал победу на самой престижной кинопремии "Оскар 2024".

Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" от режиссера и видеографа Мстислава Чернова победил в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".

Сюжет фильма "20 дней в Мариуполе" освещает события начала полномасштабного вторжения, когда РФ начала уничтожать мирные города Украины. В частности, в картине изображаются первые дни осады Мариуполя. Кинокартина содержит кадры российских обстрелов и бомбардировку роддома. Да, перед мировым сообществом разоблачаются преступления и терроризм страны-агрессоры. И, наконец, фильм "20 дней в Мариуполе" достойно победил на кинопремии "Оскар-2024".