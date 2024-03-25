Украинская кинопремия Золотая Дзига объявила перечень номинантов 2024 года
Категория
Культура
Дата публикации

Украинская кинопремия Золотая Дзига объявила перечень номинантов 2024 года

Золотая Дзига
Читати українською
Источник:  Суспільне. Культура

Объявили лонглист претендентов на VII Национальную кинопремию "Золотая волчок". В этом году в длинный список попало 10 полнометражных игровых, 12 полнометражных документальных, 14 короткометражных, 4 анимационных фильма и 10 сериалов.

Кинопремия Золотая Волга-2024: что известно

Список фильмов-номинантов опубликовали на сайте Украинской киноакадемии 25 марта.

"Золотая Дзига" — украинская национальная кинопремия, которую присуждают за профессиональные достижения в развитии украинского кинематографа с 2017 года.

Главным символом является статуэтка, символизирующая стремительное и непрерывное развитие кино. Кроме того, название напоминает о творческом наследии выдающегося кинематографиста Дзиги Вертова.

Члены киноакадемии будут голосовать до 6 мая, а краткий список номинантов будет оглашен до 13 числа. Имена победителей станут известны в июне 2024 года.

Игровой полнометражный фильм:

  • "Отец", продюсер и режиссер Александр Кобзарь;

  • "Довбуш", продюсеры Максим Асадчий, Даниил Билак, режиссер Олесь Санин;

  • "Короли рэпа", продюсер Дмитрий Минзянов, режиссер Мирослав Латик;

  • "У Полисиада", продюсеры Валерия Сочивец, Саша Чубко, Галина Криворчук, режиссер Филипп Сотниченко;

  • "Мой карпатский дедушка", продюсеры Владимир Филиппов, Андрей Суярко, Алла Овсянникова, Александр Коваленко, режиссер Заза Буадзе;

  • "Уроки толерантности", продюсер Сергей Лавренюк, режиссер Аркадий Непиталюк;

  • "Путь поколений", продюсер Михаил Ухман, режиссер Владимир Сидько;

  • "ШТТЛ", продюсеры Маргарита Гребенчикова, Юрий Артеменко, Жан-Шарль Леви, Олиас Барко, режиссер Ади Уолтер;

  • "Я, Нина", продюсеры Янина Соколова, Юлия Синькевич, Алексей Москаленко, Александра Ивченко, Олеся Корженевская, Светлана Яцинич, режиссер Марыся Никитюк;

  • "Как там Катя?", продюсеры Ольга Матат, Влад Дудко, Сергей Коннов, режиссер Кристина Тинькевич.

Документальный полнометражный фильм:

  • "20 дней в Мариуполе", режиссер Мстислав Чернов;

  • "Бартка", продюсер Артём Голубев, режиссер Владимир Бакум;

  • "Евродонбас", продюсер Анна Паленчук, режиссер Корний Грицюк;

  • "Жизнь на грани", продюсеры Павел Пелешок, Юрий Иванишин, реж.иссер Павел Пелешок;

  • "Железные бабочки", продюсер Андрей Котляр, режиссер Роман Любой;

  • "Откуда куда", продюсер Анна Паленчук, режиссер Мачек Гамела;

  • "Звезда. Дума о праве", продюсер и режиссер Вячеслав Бигун;

  • "Иван и Марта", продюсер Оксана Иванюк, режиссер Сергей Буковский;

  • "Король Лир: как мы искали любовь во время войны", продюсер Полина Герман, режиссер Дмитрий Грешко;

  • "Бесконечность по Флориану", продюсер Люба Кнорозок, режиссер Алексей Радинский;

  • "Правило 2 стен", продюсер Ольга Бесхмельницына, режиссер Дэвид Гутник;

  • "СветТини Ивана Чендея", продюсер и режиссер Вячеслав Бигун.

Короткометражный игровой:

  • "70 000 лет назад", режиссер и продюсер Эдуард Нечмоглод;

  • "В Париже никто не думает о завтра", режиссер Андрей Кокура, продюсеры Андрей Кокура, Максим Даниэле, Джуль Шарпантье;

  • "Великая маленькая война", режиссер Мирослав Латик, продюсер Оксана Иванюк, Мирослав Латик;

  • "Живая", режиссер Владлен Одуденко, продюсеры Владимир Яценко, Валентин Васянович, Анна Яценко;

  • "Конец истории", режиссер и продюсер Станислав Битюцкий;

  • "Колыбельная для кота", режиссер и продюсер Андрей Гиль;

  • "Шампур", режиссер и продюсер Алексей Боряк;

  • "Как это было", режиссеры Анастасия Солоневич, Дамьян Коцур, продюсер Пиотр Стечек.

Документальный короткометражный фильм:

  • "Войсы из Бахмута", режиссер и продюсер Игорь Бабаев;

  • "Гости из Харькова", режиссер Галина Лавринец, продюсер Александра Братищенко;

  • "Аисты всегда возвращаются домой", режиссер Гала Козютинская, продюсер Игорь Бабаев;

  • "Мы вернем доверие харьковчанам и будем качественно обслуживать жилые здания", режиссер и продюсер Максим Ходак;

  • "Под крылом ночи", режиссер Леся Дяк, продюсер Наталья Либет;

  • "Чернобыль 22", режиссер Алексей Радинский, продюсер Люба Кнорозок.

Анимационный фильм:

  • "Остановка", продюсер Елена Касавина, режиссер Екатерина Омельяненко;

  • "Мариуполь. Сто ночей", продюсер Андрей Палатный, режиссер София Мельник;

  • "Мокош", продюсеры Анна Дудко, Александр Шаткивский, режиссер Анна Дудко;

  • "Орка", продюсер Дмитрий Белинский, режиссер Никита Ратников.

Сериал:

  • "Волонтеры", продюсер Наум Баруля, режиссер Андрей Бурлак;

  • "Горячий", продюсер Ирина Храновская, режиссер Олег Туранский;

  • "Друзья", продюсеры Аким Галимов, Владимир Москалец, Илона Гребенюк, режиссер Павел Тупик;

  • "Мое кино", продюсер Кирилл Бин, режиссер Сергей Сторожев;

  • "Новогодний кувырком", продюсеры Оксана Иванюк, Мирон Латик, режиссер Мирон Латик;

  • "Перевозчица", продюсеры Евгений Туник, Анастасия Батаева-Докаленко, Людмила Семчук, Екатерина Шевелюк, режиссер Евгений Туник;

  • "Хранилища. Восемь историй", продюсер Виталий Е, режиссер Кирилл Бин;

  • "Табун", продюсер Ирина Храновская, режиссер Дмитрий Андриянов;

  • "Украинские дворцы. Золотые времена-2", продюсеры Аким Галимов, Руслан Шарипов, Станислав Зурахов, режиссер-постановщица Дария Сарычева;

  • "Штурм", продюсер Ирина Храновская, режиссер Заза Буадзе.

Лауреаты Золотой Дзиги прошлых лет

В 2022 году победу в номинации "Лучший фильм" одержала "Стоп-Земля" Екатерины Горностай. Ее также наградили за "Лучшую режиссерскую работу".

В 2023 году лучшим фильмом кинопремии стала дебютная полнометражная кинолента Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Памфир". Также фильм победил в еще 9 категориях.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
20-й путешествующий кинофестиваль Docudays UA состоится в Украине
Фестиваль побывает в 23 областях Украины
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Ukraїner проведет первый благотворительный фестиваль "Хоробрі міста"
Ukraїner, Благотворительный фестиваль "Хоробрі міста"
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Одесский кинофестиваль 2024. Когда и где состоится событие
Фестиваль

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?