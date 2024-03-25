Украинская кинопремия Золотая Дзига объявила перечень номинантов 2024 года

Объявили лонглист претендентов на VII Национальную кинопремию "Золотая волчок". В этом году в длинный список попало 10 полнометражных игровых, 12 полнометражных документальных, 14 короткометражных, 4 анимационных фильма и 10 сериалов.

Кинопремия Золотая Волга-2024: что известно

Список фильмов-номинантов опубликовали на сайте Украинской киноакадемии 25 марта.

"Золотая Дзига" — украинская национальная кинопремия, которую присуждают за профессиональные достижения в развитии украинского кинематографа с 2017 года.

Главным символом является статуэтка, символизирующая стремительное и непрерывное развитие кино. Кроме того, название напоминает о творческом наследии выдающегося кинематографиста Дзиги Вертова.

Члены киноакадемии будут голосовать до 6 мая, а краткий список номинантов будет оглашен до 13 числа. Имена победителей станут известны в июне 2024 года.

Игровой полнометражный фильм:

"Отец", продюсер и режиссер Александр Кобзарь;

"Довбуш", продюсеры Максим Асадчий, Даниил Билак, режиссер Олесь Санин;

"Короли рэпа", продюсер Дмитрий Минзянов, режиссер Мирослав Латик;

"У Полисиада", продюсеры Валерия Сочивец, Саша Чубко, Галина Криворчук, режиссер Филипп Сотниченко;

"Мой карпатский дедушка", продюсеры Владимир Филиппов, Андрей Суярко, Алла Овсянникова, Александр Коваленко, режиссер Заза Буадзе;

"Уроки толерантности", продюсер Сергей Лавренюк, режиссер Аркадий Непиталюк;

"Путь поколений", продюсер Михаил Ухман, режиссер Владимир Сидько;

"ШТТЛ", продюсеры Маргарита Гребенчикова, Юрий Артеменко, Жан-Шарль Леви, Олиас Барко, режиссер Ади Уолтер;

"Я, Нина", продюсеры Янина Соколова, Юлия Синькевич, Алексей Москаленко, Александра Ивченко, Олеся Корженевская, Светлана Яцинич, режиссер Марыся Никитюк;

"Как там Катя?", продюсеры Ольга Матат, Влад Дудко, Сергей Коннов, режиссер Кристина Тинькевич.

Документальный полнометражный фильм:

"20 дней в Мариуполе", режиссер Мстислав Чернов;

"Бартка", продюсер Артём Голубев, режиссер Владимир Бакум;

"Евродонбас", продюсер Анна Паленчук, режиссер Корний Грицюк;

"Жизнь на грани", продюсеры Павел Пелешок, Юрий Иванишин, реж.иссер Павел Пелешок;

"Железные бабочки", продюсер Андрей Котляр, режиссер Роман Любой;

"Откуда куда", продюсер Анна Паленчук, режиссер Мачек Гамела;

"Звезда. Дума о праве", продюсер и режиссер Вячеслав Бигун;

"Иван и Марта", продюсер Оксана Иванюк, режиссер Сергей Буковский;

"Король Лир: как мы искали любовь во время войны", продюсер Полина Герман, режиссер Дмитрий Грешко;

"Бесконечность по Флориану", продюсер Люба Кнорозок, режиссер Алексей Радинский;

"Правило 2 стен", продюсер Ольга Бесхмельницына, режиссер Дэвид Гутник;

"СветТини Ивана Чендея", продюсер и режиссер Вячеслав Бигун.

Короткометражный игровой:

"70 000 лет назад", режиссер и продюсер Эдуард Нечмоглод;

"В Париже никто не думает о завтра", режиссер Андрей Кокура, продюсеры Андрей Кокура, Максим Даниэле, Джуль Шарпантье;

"Великая маленькая война", режиссер Мирослав Латик, продюсер Оксана Иванюк, Мирослав Латик;

"Живая", режиссер Владлен Одуденко, продюсеры Владимир Яценко, Валентин Васянович, Анна Яценко;

"Конец истории", режиссер и продюсер Станислав Битюцкий;

"Колыбельная для кота", режиссер и продюсер Андрей Гиль;

"Шампур", режиссер и продюсер Алексей Боряк;

"Как это было", режиссеры Анастасия Солоневич, Дамьян Коцур, продюсер Пиотр Стечек.

Документальный короткометражный фильм:

"Войсы из Бахмута", режиссер и продюсер Игорь Бабаев;

"Гости из Харькова", режиссер Галина Лавринец, продюсер Александра Братищенко;

"Аисты всегда возвращаются домой", режиссер Гала Козютинская, продюсер Игорь Бабаев;

"Мы вернем доверие харьковчанам и будем качественно обслуживать жилые здания", режиссер и продюсер Максим Ходак;

"Под крылом ночи", режиссер Леся Дяк, продюсер Наталья Либет;

"Чернобыль 22", режиссер Алексей Радинский, продюсер Люба Кнорозок.

Анимационный фильм:

"Остановка", продюсер Елена Касавина, режиссер Екатерина Омельяненко;

"Мариуполь. Сто ночей", продюсер Андрей Палатный, режиссер София Мельник;

"Мокош", продюсеры Анна Дудко, Александр Шаткивский, режиссер Анна Дудко;

"Орка", продюсер Дмитрий Белинский, режиссер Никита Ратников.

Сериал:

"Волонтеры", продюсер Наум Баруля, режиссер Андрей Бурлак;

"Горячий", продюсер Ирина Храновская, режиссер Олег Туранский;

"Друзья", продюсеры Аким Галимов, Владимир Москалец, Илона Гребенюк, режиссер Павел Тупик;

"Мое кино", продюсер Кирилл Бин, режиссер Сергей Сторожев;

"Новогодний кувырком", продюсеры Оксана Иванюк, Мирон Латик, режиссер Мирон Латик;

"Перевозчица", продюсеры Евгений Туник, Анастасия Батаева-Докаленко, Людмила Семчук, Екатерина Шевелюк, режиссер Евгений Туник;

"Хранилища. Восемь историй", продюсер Виталий Е, режиссер Кирилл Бин;

"Табун", продюсер Ирина Храновская, режиссер Дмитрий Андриянов;

"Украинские дворцы. Золотые времена-2", продюсеры Аким Галимов, Руслан Шарипов, Станислав Зурахов, режиссер-постановщица Дария Сарычева;

"Штурм", продюсер Ирина Храновская, режиссер Заза Буадзе.

Лауреаты Золотой Дзиги прошлых лет

В 2022 году победу в номинации "Лучший фильм" одержала "Стоп-Земля" Екатерины Горностай. Ее также наградили за "Лучшую режиссерскую работу".

В 2023 году лучшим фильмом кинопремии стала дебютная полнометражная кинолента Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Памфир". Также фильм победил в еще 9 категориях.