Одесский кинофестиваль 2024. Когда и где состоится событие

Одесский международный кинофестиваль снова переезжает. Нынешний 15-й киносмотр снова проведут в другом городе – на этот раз в Киеве.

Когда состоится Одесский международный кинофестиваль

Одесский кинофестиваль 2024 года пройдет в столице 12-20 июля 2024 года.

Кроме объявления дат и города, команда Одесского кинофестиваля также открыла прием заявок на участие в конкурсных программах: в Национальной и Международной европейской.

Прием заявок будет открыт с 19 декабря 2023 по 1 мая 2024 года. Для подачи заявки необходимо заполнить онлайн-форму , размещенную на официальном сайте кинофестиваля, и предоставить все указанные в онлайн-форме материалы.

Что известно об ОМКФ

Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) был начат 2010 для популяризации интеллектуального кино среди украинских зрителей, а также для поддержки и развития отечественного кинематографа.

За годы существования он смог стать одним из самых больших зрительских кинофестивалей в Восточной Европе и одним из самых больших событий украинской индустрии кино.

Традиционно проходил ежегодно в середине июля и до 2021 г. объединял три конкурса: международную, национальную и европейскую программы. Кроме того, ОМКФ проводил внеконкурсные показы, индустриальные события, мастер-классы и презентации будущих кинопроектов.

В разные годы гостями Одесского кинофестиваля были такие мировые звезды как Катрин Днев, Питер Гринуэй, Киллиан Мерфи, Кшиштоф Занусси, Джон Малкович, Клаудиа Кардиналле, Даррен Аронофски, Джеральдина Чаплин и другие.