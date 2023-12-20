Одесский кинофестиваль 2024. Когда и где состоится событие

Одесский международный кинофестиваль снова переезжает. Нынешний 15-й киносмотр снова проведут в другом городе – на этот раз в Киеве.
Когда состоится Одесский международный кинофестиваль
Одесский кинофестиваль 2024 года пройдет в столице 12-20 июля 2024 года.
Кроме объявления дат и города, команда Одесского кинофестиваля также открыла прием заявок на участие в конкурсных программах: в Национальной и Международной европейской.
Прием заявок будет открыт с 19 декабря 2023 по 1 мая 2024 года. Для подачи заявки необходимо заполнить онлайн-форму , размещенную на официальном сайте кинофестиваля, и предоставить все указанные в онлайн-форме материалы.
Что известно об ОМКФ
Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) был начат 2010 для популяризации интеллектуального кино среди украинских зрителей, а также для поддержки и развития отечественного кинематографа.
За годы существования он смог стать одним из самых больших зрительских кинофестивалей в Восточной Европе и одним из самых больших событий украинской индустрии кино.
Традиционно проходил ежегодно в середине июля и до 2021 г. объединял три конкурса: международную, национальную и европейскую программы. Кроме того, ОМКФ проводил внеконкурсные показы, индустриальные события, мастер-классы и презентации будущих кинопроектов.
В разные годы гостями Одесского кинофестиваля были такие мировые звезды как Катрин Днев, Питер Гринуэй, Киллиан Мерфи, Кшиштоф Занусси, Джон Малкович, Клаудиа Кардиналле, Даррен Аронофски, Джеральдина Чаплин и другие.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-