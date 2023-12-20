Одеський кінофестиваль 2024. Коли та де відбудеться подія

Одеський міжнародний кінофестиваль знову переїжджає. Цьогорічний 15-й кіноогляд знову проведуть в іншому місті – цього разу в Києві.
Коли відбудеться Одеський міжнародний кінофестиваль
Одеський кінофестиваль 2024 пройде в столиці 12-20 липня 2024 року.
Крім оголошення дат і міста проведення, команда Одеського кінофестивалю також відкрила прийом заявок на участь у конкурсних програмах: у Національній та Міжнародній європейській.
Прийом заявок буде відкритий з 19 грудня 2023 року по 1 травня 2024 року. Для подачі заявки необхідно заповнити онлайн-форму, розміщену на офіційному сайті кінофестивалю, та надати всі зазначені в онлайн-формі матеріали.
Що відомо про ОМКФ
Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ) був започаткований 2010 року для популяризації інтелектуального кіно серед українських глядачів, а також для підтримки та розвитку вітчизняного кінематографа.
За роки існування він зміг стати одним з найбільших глядацьких кінофестивалів у Східній Європі та однією з найбільших подій української індустрії кіно.
Традиційно проходив щороку в середині липня та до 2021 року поєднував три конкурси: міжнародну, національну та європейську програми. Крім того, ОМКФ проводив позаконкурсні покази, індустрійні події, майстер-класи та презентації майбутніх кінопроєктів.
У різні роки гостями Одеського кінофестивалю були такі світові зірки як Катрін Деньов, Пітер Грінуей, Кілліан Мерфі, Кшиштоф Зануссі, Джон Малкович, Клаудіа Кардіналле, Даррен Аронофскі, Джеральдіна Чаплін та інші.
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