Українська кінопремія Золота Дзиґа оголосила перелік номінантів 2024 року
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Культура
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Українська кінопремія Золота Дзиґа оголосила перелік номінантів 2024 року

Золота Дзиґа-2024
Джерело:  Суспільне. Культура

Оголосили лонгліст претендентів на VIIІ Національну кінопремію "Золота дзиґа". Цьогоріч до довгого списку потрапило 10 повнометражних ігрових, 12 повнометражних документальних, 14 короткометражних, 4 анімаційні фільми та 10 серіалів.

Кінопремія Золота Дзиґа-2024: що відомо

Перелік фільмів-номінантів опублікували на сайті Української кіноакадемії 25 березня.

"Золота дзиґа" — українська національна кінопремія, яку присуджують за професійні досягнення у розвитку українського кінематографу з 2017 року.

Головним символом є статуетка, яка символізує стрімкий та невпинний розвиток кіно. Крім того, назва нагадує про творчий спадок видатного кінематографіста Дзиґи Вертова.

Члени кіноакадемії голосуватимуть до 6 травня, а короткий список номінантів оголосять до 13 число. Імена переможців стануть відомі у червні 2024 року.

Ігровий повнометражний фільм:

  • "Батько", продюсер та режисер Олександр Кобзар;

  • "Довбуш", продюсери Максим Асадчий, Данило Білак, режисер Олесь Санін;

  • "Королі репу", продюсер Дмитро Мінзянов, режисер Мирослав Латик;

  • "Ля Палісіада", продюсери Валерія Сочивець, Сашко Чубко, Галина Криворчук, режисер Філіп Сотниченко;

  • "Мій карпатський дідусь", продюсери Володимир Філіппов, Андрій Суярко, Алла Овсяннікова, Олександр Коваленко, режисер Заза Буадзе;

  • "Уроки толерантності", продюсер Сергій Лавренюк, режисер Аркадій Непиталюк;

  • "Шлях поколінь", продюсер Михайло Ухман, режисер Володимир Сидько;

  • "ШТТЛ", продюсери Маргарита Гребенчікова, Юрій Артеменко, Жан-Шарль Леві, Оліас Барко, режисер Аді Волтер;

  • "Я, Ніна", продюсери Яніна Соколова, Юлія Сінькевич, Олексій Москаленко, Олександра Івченко, Олеся Корженевська, Світлана Яцинич, режисерка Марися Нікітюк;

  • "Як там Катя?", продюсери Ольга Матат, Влад Дудко, Сергій Коннов, режисерка Крістіна Тинькевич.

Документальний повнометражний фільм:

  • "20 днів у Маріуполі", режисер Мстислав Чернов;

  • "Бартка", продюсер Артем Голубєв, режисер Володимир Бакум;

  • "Євродонбас", продюсерка Анна Паленчук, режисер Корній Грицюк;

  • "Життя на межі", продюсери Павло Пелешок, Юрко Іванишин, реж.исер Павло Пелешок;

  • "Залізні метелики", продюсер Андрій Котляр, режисер Роман Любий;

  • "Звідки куди", продюсерка Анна Паленчук, режисер Мачек Гамела;

  • "Зірка. Дума про право", продюсер та режисер В'ячеслав Бігун;

  • "Іван і Марта", продюсерка Оксана Іванюк, режисер Сергій Буковський;

  • "Король Лір: як ми шукали любов під час війни", продюсерка Поліна Герман, режисер Дмитро Грешко;

  • "Нескінченність за Флоріаном", продюсерка Люба Кнорозок, режисер Олексій Радинський;

  • "Правило 2 стін", продюсерка Ольга Бесхмельниціна, режисер Девід Гутнік;

  • "СвітлоТіні Івана Чендея", продюсер та режисер В'ячеслав Бігун.

Короткометражний ігровий:

  • "70 000 років тому", режисер та продюсер Едуард Нечмоглод;

  • "В Парижі ніхто не думає про завтра", режисер Андрій Кокура, продюсери Андрій Кокура, Максим Даніелу, Джуль Шарпантьє;

  • "Велика маленька війна", режисер Мирослав Латик, продюсери Оксана Іванюк, Мирослав Латик;

  • "Жива", режисер Владлен Одуденко, продюсери Володимир Яценко, Валентин Васянович, Анна Яценко;

  • "Кінець історії", режисер та продюсер Станіслав Битюцький;

  • "Колискова для кота", режисер та продюсер Андрій Гіль;

  • "Шампур", режисер та продюсер Олексій Боряк;

  • "Як це було", режисери Анастасія Солоневич, Дам'ян Коцур, продюсер Піотр Стечек.

Документальний короткометражний фільм:

  • "Войси з Бахмута", режисер та продюсер Ігор Бабаєв;

  • "Гості з Харкова", режисерка Галина Лаврінець, продюсерка Олександра Братищенко;

  • "Лелеки завжди повертаються додому", режисерка Ґала Козютинська, продюсер Ігор Бабаєв;

  • "Ми повернемо довіру харківʼян та будемо якісно обслуговувати житлові будівлі", режисер та продюсер Максим Ходак;

  • "Під крилом ночі", режисерка Леся Дяк, продюсерка Наталія Лібет;

  • "Чорнобиль 22", режисер Олексій Радинський, продюсерка Люба Кнорозок.

Анімаційний фільм:

  • "Зупинка", продюсерка Олена Касавіна, режисерка Катерина Омельяненко;

  • "Маріуполь. Сто ночей", продюсер Андрій Палатний, режисерка Софія Мельник;

  • "Мокош", продюсери Анна Дудко, Олександр Шатківський, режисерка Анна Дудко;

  • "Орка", продюсер Дмитро Белінський, режисер Микита Ратніков.

Серіал:

  • "Волонтери", продюсер Наум Баруля, режисер Андрій Бурлака;

  • "Гарячий", продюсерка Ірина Храновська, режисер Олег Туранський;

  • "Друзі", продюсери Акім Галімов, Володимир Москалець, Ілона Гребенюк, режисер Павло Тупік;

  • "Моє кіно", продюсер Кирило Бін, режисер Сергій Сторожев;

  • "Новорічна шкереберть", продюсери Оксана Іванюк, Мирон Латик, режисер Мирон Латик;

  • "Перевізниця", продюсери Євген Тунік, Анастасія Батаєва-Докаленко, Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, режисер Євген Тунік;

  • "Сховища. Вісім історій", продюсер Віталій Є, режисер Кирило Бін;

  • "Табун", продюсерка Ірина Храновська, режисер Дмитро Андріянов;

  • "Українські палаци. Золота доба-2", продюсери Акім Галімов, Руслан Шаріпов, Станіслав Зурахов, режисерка-постановниця Дарія Саричева;

  • "Штурм", продюсерка Ірина Храновська, режисер Заза Буадзе.

Лауреати Золотої Дзиги минулих років

У 2022 році перемогу в номінації "Найкращий фільм" виборола "Стоп-Земля" Катерини Горностай. Її також нагородили за "Найкращу режисерську роботу".

У 2023 році найкращим фільмом кінопремії стала дебютна повнометражна кінострічка Дмитра Сухолиткого-Собчука "Памфір". Також стрічка перемогла у ще 9 категоріях.

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