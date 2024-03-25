Українська кінопремія Золота Дзиґа оголосила перелік номінантів 2024 року

Оголосили лонгліст претендентів на VIIІ Національну кінопремію "Золота дзиґа". Цьогоріч до довгого списку потрапило 10 повнометражних ігрових, 12 повнометражних документальних, 14 короткометражних, 4 анімаційні фільми та 10 серіалів.

Кінопремія Золота Дзиґа-2024: що відомо

Перелік фільмів-номінантів опублікували на сайті Української кіноакадемії 25 березня.

"Золота дзиґа" — українська національна кінопремія, яку присуджують за професійні досягнення у розвитку українського кінематографу з 2017 року.

Головним символом є статуетка, яка символізує стрімкий та невпинний розвиток кіно. Крім того, назва нагадує про творчий спадок видатного кінематографіста Дзиґи Вертова.

Члени кіноакадемії голосуватимуть до 6 травня, а короткий список номінантів оголосять до 13 число. Імена переможців стануть відомі у червні 2024 року.

Ігровий повнометражний фільм:

"Батько", продюсер та режисер Олександр Кобзар;

"Довбуш", продюсери Максим Асадчий, Данило Білак, режисер Олесь Санін;

"Королі репу", продюсер Дмитро Мінзянов, режисер Мирослав Латик;

"Ля Палісіада", продюсери Валерія Сочивець, Сашко Чубко, Галина Криворчук, режисер Філіп Сотниченко;

"Мій карпатський дідусь", продюсери Володимир Філіппов, Андрій Суярко, Алла Овсяннікова, Олександр Коваленко, режисер Заза Буадзе;

"Уроки толерантності", продюсер Сергій Лавренюк, режисер Аркадій Непиталюк;

"Шлях поколінь", продюсер Михайло Ухман, режисер Володимир Сидько;

"ШТТЛ", продюсери Маргарита Гребенчікова, Юрій Артеменко, Жан-Шарль Леві, Оліас Барко, режисер Аді Волтер;

"Я, Ніна", продюсери Яніна Соколова, Юлія Сінькевич, Олексій Москаленко, Олександра Івченко, Олеся Корженевська, Світлана Яцинич, режисерка Марися Нікітюк;

"Як там Катя?", продюсери Ольга Матат, Влад Дудко, Сергій Коннов, режисерка Крістіна Тинькевич.

Документальний повнометражний фільм:

"20 днів у Маріуполі", режисер Мстислав Чернов;

"Бартка", продюсер Артем Голубєв, режисер Володимир Бакум;

"Євродонбас", продюсерка Анна Паленчук, режисер Корній Грицюк;

"Життя на межі", продюсери Павло Пелешок, Юрко Іванишин, реж.исер Павло Пелешок;

"Залізні метелики", продюсер Андрій Котляр, режисер Роман Любий;

"Звідки куди", продюсерка Анна Паленчук, режисер Мачек Гамела;

"Зірка. Дума про право", продюсер та режисер В'ячеслав Бігун;

"Іван і Марта", продюсерка Оксана Іванюк, режисер Сергій Буковський;

"Король Лір: як ми шукали любов під час війни", продюсерка Поліна Герман, режисер Дмитро Грешко;

"Нескінченність за Флоріаном", продюсерка Люба Кнорозок, режисер Олексій Радинський;

"Правило 2 стін", продюсерка Ольга Бесхмельниціна, режисер Девід Гутнік;

"СвітлоТіні Івана Чендея", продюсер та режисер В'ячеслав Бігун.

Короткометражний ігровий:

"70 000 років тому", режисер та продюсер Едуард Нечмоглод;

"В Парижі ніхто не думає про завтра", режисер Андрій Кокура, продюсери Андрій Кокура, Максим Даніелу, Джуль Шарпантьє;

"Велика маленька війна", режисер Мирослав Латик, продюсери Оксана Іванюк, Мирослав Латик;

"Жива", режисер Владлен Одуденко, продюсери Володимир Яценко, Валентин Васянович, Анна Яценко;

"Кінець історії", режисер та продюсер Станіслав Битюцький;

"Колискова для кота", режисер та продюсер Андрій Гіль;

"Шампур", режисер та продюсер Олексій Боряк;

"Як це було", режисери Анастасія Солоневич, Дам'ян Коцур, продюсер Піотр Стечек.

Документальний короткометражний фільм:

"Войси з Бахмута", режисер та продюсер Ігор Бабаєв;

"Гості з Харкова", режисерка Галина Лаврінець, продюсерка Олександра Братищенко;

"Лелеки завжди повертаються додому", режисерка Ґала Козютинська, продюсер Ігор Бабаєв;

"Ми повернемо довіру харківʼян та будемо якісно обслуговувати житлові будівлі", режисер та продюсер Максим Ходак;

"Під крилом ночі", режисерка Леся Дяк, продюсерка Наталія Лібет;

"Чорнобиль 22", режисер Олексій Радинський, продюсерка Люба Кнорозок.

Анімаційний фільм:

"Зупинка", продюсерка Олена Касавіна, режисерка Катерина Омельяненко;

"Маріуполь. Сто ночей", продюсер Андрій Палатний, режисерка Софія Мельник;

"Мокош", продюсери Анна Дудко, Олександр Шатківський, режисерка Анна Дудко;

"Орка", продюсер Дмитро Белінський, режисер Микита Ратніков.

Серіал:

"Волонтери", продюсер Наум Баруля, режисер Андрій Бурлака;

"Гарячий", продюсерка Ірина Храновська, режисер Олег Туранський;

"Друзі", продюсери Акім Галімов, Володимир Москалець, Ілона Гребенюк, режисер Павло Тупік;

"Моє кіно", продюсер Кирило Бін, режисер Сергій Сторожев;

"Новорічна шкереберть", продюсери Оксана Іванюк, Мирон Латик, режисер Мирон Латик;

"Перевізниця", продюсери Євген Тунік, Анастасія Батаєва-Докаленко, Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, режисер Євген Тунік;

"Сховища. Вісім історій", продюсер Віталій Є, режисер Кирило Бін;

"Табун", продюсерка Ірина Храновська, режисер Дмитро Андріянов;

"Українські палаци. Золота доба-2", продюсери Акім Галімов, Руслан Шаріпов, Станіслав Зурахов, режисерка-постановниця Дарія Саричева;

"Штурм", продюсерка Ірина Храновська, режисер Заза Буадзе.

Лауреати Золотої Дзиги минулих років

У 2022 році перемогу в номінації "Найкращий фільм" виборола "Стоп-Земля" Катерини Горностай. Її також нагородили за "Найкращу режисерську роботу".

У 2023 році найкращим фільмом кінопремії стала дебютна повнометражна кінострічка Дмитра Сухолиткого-Собчука "Памфір". Також стрічка перемогла у ще 9 категоріях.