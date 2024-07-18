Телевізійна премія Еммі-2024. Оприлюднено список серіалів-номінантів

Національна академія телевізійних мистецтв і наук оприлюднила список претендентів на 76-ту телевізійну премію "Еммі", яку вручатимуть 15 вересня у Лос-Анджелесі.

Номінанти на премію Еммі-2024: що відомо

Лауреати американської телевізійної премії "Еммі" акторка Шеріл Лі Ральф і комік Тоні Гейл разом із головою Американської телевізійної академії Крісом Абрего назвали претендентів на цьогорічну премію.

Церемонія нагородження на 76-ту премію "Еммі" відбудеться 15 вересня в Peacock Theatre у Лос-Анджелесі.

Лідером за кількістю номінацій став серіал від FX "Сьоґун". Він претендує на 25 нагород. Комедійний серіал "Ведмідь" отримав 23 номінації. Серіал-антологія "Справжній детектив: Нічна країна" зібрав 19 номінацій. Поширити

Загалом список номінантів на премію "Еммі - 2024" виглядає наступним чином.

Найкращий драматичний серіал:

"Корона"

"Фолаут"

"Позолочене століття"

"Ранкове шоу"

"Містер і місис Сміт"

"Сьоґун"

"Повільні коні"

"Проблема трьох тіл"

Серіал “Вбивства в одному будинкуі”

Найкращий комедійний серіал:

"Початкова школа Еббот"

"Ведмідь"

"Угамуй свій запал"

"Хитрощі"

"Вбивства в одному будинку"

"Палм-Рояль"

"Пси з резервації"

"Чим ми займаємося в тінях"

Найкращий мінісеріал:

"Оленя"

"Фарґо"

"Уроки хімії"

"Ріплі"

"Справжній детектив: Нічна країна"

Гарі Олдман у серіалі “Повільні коні”

Найкращий актор у драматичному серіалі:

Ідріс Ельба ("Перехоплений рейс")

Дональд Гловер ("Містер і місис Сміт")

Волтон Гоґґінс ("Фолаут")

Гарі Олдман ("Повільні коні")

Хіроюкі Санада ("Сьоґун")

Домінік Вест ("Корона")

Керрі Кун у серіалі “Позолочене століття”

Найкраща акторка у драматичному серіалі:

Дженніфер Еністон ("Ранкове шоу")

Керрі Кун ("Позолочене століття")

Майя Ерскін ("Містер і місис Сміт")

Анна Саваї ("Сьоґун")

Імельда Стонтон ("Корона")

Різ Візерспун ("Ранкове шоу")

Селена Гомес ("Вбивства в одному будинку")

Найкраща акторка у комедійному серіалі:

Квінта Брансон ("Початкова школа Еббот")

Айо Едебірі ("Ведмідь")

Селена Гомес ("Вбивства в одному будинку")

Мая Рудольф ("Великі гроші")

Джин Смарт ("Хитрощі")

Крістен Віг ("Палм-Рояль")

Ларрі Девід

Найкращий актор у комедійному серіалі:

Метт Беррі ("Чим ми займаємося в тінях")

Ларрі Девід ("Угамуй свій запал")

Стів Мартін ("Вбивства в одному будинку")

Мартін Шорт ("Вбивства в одному будинку")

Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")

Д'Фараон Вун-А-Тай ("Пси з резервації")

Ендрю Скотт

Найкращий актор у мінісеріалі:

Метт Бомер ("Попутники")

Річард Гедд ("Оленя")

Джон Хемм ("Фарго")

Том Голландер ("Ворожнеча: Капоте проти лебідок")

Ендрю Скотт ("Ріплі")

Джоді Фостер

Найкраща акторка у мінісеріалі:

Джоді Фостер ("Справжній детектив: Нічна країна")

Брі Ларсон ("Уроки хімії")

Джуно Темпл ("Фарго")

Софія Вергара ("Гризельда")

Наомі Воттс ("Ворожнеча: Капоте проти лебідок")

Уперше церемонія премії "Еммі" пройшла в 1949 році. Нагорода вважається телевізійним аналогом "Оскара". Поширити

Хто став переможцями кінопремії “Оскар”

Головну статуетку за найкращий фільм очікувано отримала стрічка Крістофера Нолана "Оппенгеймер".

Найкращим актором став Кілліан Мерфі за роль у фільмі-переможці, найкращою акторкою — Емма Стоун, яка зіграла в картині "Бідні-нещасні".

Усі переможці "Оскара"

Найкращий анімаційний фільм — "Хлопчик і птах" Хаяо Міядзакі

Найкращий фільм іноземною мовою — "Зона інтересів" Джонатана Глейзера

Найкраща чоловіча роль другого плану — Роберт Дауні-молодший, "Оппенгеймер"

Найкраща жіноча роль другого плану — Давайн Джой Рендольф, "Залишені"

Найкращий короткометражний анімаційний фільм — "Війну закінчено! Натхненно музикою Джона і Йоко"

Найкращий короткометражний документальний фільм — "Остання ремонтна майстерня"

Найкращий документальний фільм — "20 днів у Маріуполі"

Найкращий ігровий короткометражний фільм — "Чудова історія Генрі Шугара"

Найкращий оригінальний сценарій — "Анатомія падіння"

Найкращий адаптований сценарій — "Американське чтиво"

Найкращі грим і зачіски — "Бідні-нещасні"

Найкращі костюми — "Бідні-нещасні"

Найкраща робота художника-постановника — "Бідні-нещасні"

Найкращі візуальні ефекти — "Годзілла: Мінус один"

Найкращий монтаж — "Оппенгеймер"

Найкраща операторська робота — "Оппенгеймер"

Найкращий звук — "Зона інтересу"

Найкращий саундтрек — "Оппенгеймер"

Найкраща музика до фільму — "Барбі" (Біллі Айліш "What Was I Made for")

Найкраща режисура — Крістофер Нолан, "Оппенгеймер"

Український фільм вперше за історію кіно здобув перемогу на найпрестижнішій кінопремії "Оскар 2024".

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" від режисера та відеографа Мстислава Чернова переміг у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Сюжет фільму "20 днів у Маріуполі" висвітлює події початку повномасштабного вторгнення, коли РФ почала нищити мирні міста України. Зокрема, у стрічці зображуються перші дні облоги Маріуполя. Кінокартина містить кадри російських обстрілів та бомбардування пологового будинку. Так, перед світовою спільнотою викриваються злочини та тероризм країни-агресорки. І зрештою, фільм "20 днів у Маріуполі" гідно переміг на кінопремії "Оскар-2024".