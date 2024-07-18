Телевізійна премія Еммі-2024. Оприлюднено список серіалів-номінантів

Національна академія телевізійних мистецтв і наук оприлюднила список претендентів на 76-ту телевізійну премію "Еммі", яку вручатимуть 15 вересня у Лос-Анджелесі.
Головні тези:
- На премії Еммі-2024 лідером у номінаціях став серіал "Сьоґун” з 25 номінаціями, за ним слідують “Ведмідь” та “Справжній детектив: Нічна країна”.
- У списку найкращих драматичних серіалів “Корона”, “Фолаут”, “Позолочене століття”.
- Світові кінопремії, такі як Еммі та Оскар, визнають кращі досягнення в галузі телебачення та кіно і привертають увагу глядачів з усього світу.
Номінанти на премію Еммі-2024: що відомо
Лауреати американської телевізійної премії "Еммі" акторка Шеріл Лі Ральф і комік Тоні Гейл разом із головою Американської телевізійної академії Крісом Абрего назвали претендентів на цьогорічну премію.
Церемонія нагородження на 76-ту премію "Еммі" відбудеться 15 вересня в Peacock Theatre у Лос-Анджелесі.
Загалом список номінантів на премію "Еммі - 2024" виглядає наступним чином.
Найкращий драматичний серіал:
"Корона"
"Фолаут"
"Позолочене століття"
"Ранкове шоу"
"Містер і місис Сміт"
"Сьоґун"
"Повільні коні"
"Проблема трьох тіл"
Найкращий комедійний серіал:
"Початкова школа Еббот"
"Ведмідь"
"Угамуй свій запал"
"Хитрощі"
"Вбивства в одному будинку"
"Палм-Рояль"
"Пси з резервації"
"Чим ми займаємося в тінях"
Найкращий мінісеріал:
"Оленя"
"Фарґо"
"Уроки хімії"
"Ріплі"
"Справжній детектив: Нічна країна"
Найкращий актор у драматичному серіалі:
Ідріс Ельба ("Перехоплений рейс")
Дональд Гловер ("Містер і місис Сміт")
Волтон Гоґґінс ("Фолаут")
Гарі Олдман ("Повільні коні")
Хіроюкі Санада ("Сьоґун")
Домінік Вест ("Корона")
Найкраща акторка у драматичному серіалі:
Дженніфер Еністон ("Ранкове шоу")
Керрі Кун ("Позолочене століття")
Майя Ерскін ("Містер і місис Сміт")
Анна Саваї ("Сьоґун")
Імельда Стонтон ("Корона")
Різ Візерспун ("Ранкове шоу")
Найкраща акторка у комедійному серіалі:
Квінта Брансон ("Початкова школа Еббот")
Айо Едебірі ("Ведмідь")
Селена Гомес ("Вбивства в одному будинку")
Мая Рудольф ("Великі гроші")
Джин Смарт ("Хитрощі")
Крістен Віг ("Палм-Рояль")
Найкращий актор у комедійному серіалі:
Метт Беррі ("Чим ми займаємося в тінях")
Ларрі Девід ("Угамуй свій запал")
Стів Мартін ("Вбивства в одному будинку")
Мартін Шорт ("Вбивства в одному будинку")
Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")
Д'Фараон Вун-А-Тай ("Пси з резервації")
Найкращий актор у мінісеріалі:
Метт Бомер ("Попутники")
Річард Гедд ("Оленя")
Джон Хемм ("Фарго")
Том Голландер ("Ворожнеча: Капоте проти лебідок")
Ендрю Скотт ("Ріплі")
Найкраща акторка у мінісеріалі:
Джоді Фостер ("Справжній детектив: Нічна країна")
Брі Ларсон ("Уроки хімії")
Джуно Темпл ("Фарго")
Софія Вергара ("Гризельда")
Наомі Воттс ("Ворожнеча: Капоте проти лебідок")
Хто став переможцями кінопремії “Оскар”
Головну статуетку за найкращий фільм очікувано отримала стрічка Крістофера Нолана "Оппенгеймер".
Найкращим актором став Кілліан Мерфі за роль у фільмі-переможці, найкращою акторкою — Емма Стоун, яка зіграла в картині "Бідні-нещасні".
Усі переможці "Оскара"
Найкращий анімаційний фільм — "Хлопчик і птах" Хаяо Міядзакі
Найкращий фільм іноземною мовою — "Зона інтересів" Джонатана Глейзера
Найкраща чоловіча роль другого плану — Роберт Дауні-молодший, "Оппенгеймер"
Найкраща жіноча роль другого плану — Давайн Джой Рендольф, "Залишені"
Найкращий короткометражний анімаційний фільм — "Війну закінчено! Натхненно музикою Джона і Йоко"
Найкращий короткометражний документальний фільм — "Остання ремонтна майстерня"
Найкращий документальний фільм — "20 днів у Маріуполі"
Найкращий ігровий короткометражний фільм — "Чудова історія Генрі Шугара"
Найкращий оригінальний сценарій — "Анатомія падіння"
Найкращий адаптований сценарій — "Американське чтиво"
Найкращі грим і зачіски — "Бідні-нещасні"
Найкращі костюми — "Бідні-нещасні"
Найкраща робота художника-постановника — "Бідні-нещасні"
Найкращі візуальні ефекти — "Годзілла: Мінус один"
Найкращий монтаж — "Оппенгеймер"
Найкраща операторська робота — "Оппенгеймер"
Найкращий звук — "Зона інтересу"
Найкращий саундтрек — "Оппенгеймер"
Найкраща музика до фільму — "Барбі" (Біллі Айліш "What Was I Made for")
Найкраща режисура — Крістофер Нолан, "Оппенгеймер"
Український фільм вперше за історію кіно здобув перемогу на найпрестижнішій кінопремії "Оскар 2024".
Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" від режисера та відеографа Мстислава Чернова переміг у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".
Сюжет фільму "20 днів у Маріуполі" висвітлює події початку повномасштабного вторгнення, коли РФ почала нищити мирні міста України. Зокрема, у стрічці зображуються перші дні облоги Маріуполя. Кінокартина містить кадри російських обстрілів та бомбардування пологового будинку. Так, перед світовою спільнотою викриваються злочини та тероризм країни-агресорки. І зрештою, фільм "20 днів у Маріуполі" гідно переміг на кінопремії "Оскар-2024".
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