Лучшие сериалы октября 2024 года — обзоры и трейлеры

Второй месяц осени подготовил много интересных новинок для украинских зрителей, не представляющих свою жизнь без сериалов. Редакция Online.UA рекомендует свой топ-5 - выбирайте, что вам по вкусу, и наслаждайтесь.

Дипломатка

Это поразительная история о новом после США в Великобритании Кейт Вайлер.

Ее миссия сверхсложная — урегулировать международный кризис, создать стратегические альянсы в Лондоне и приспособиться к своему новому месту в центре внимания.

Однако и это не все, ведь Кейт также делает все возможное, чтобы спасти свой брак с коллегой-дипломатом Хэлом Вайлером.

Главные роли в сериале сыграли Кэри Расселл (сериал "Американцы", "Ненасытный", "Кокаиновый медведь") и Руфус Сьюэлл (сериалы "Человек в высоком замке", "Калейдоскоп", фильм "Отец").

Напомним, что это второй сезон, а его премьера состоится 31 октября.

Дисклеймер. Все совпадения случайны

Это психологический триллер, премьера первого сезона которого состоится уже 11 октября.

В центре сюжета минисериала — известная тележурналистка Кэтрин Рейвенскрофт.

Неожиданно она узнает, что является главной героиней книги, которая раскрывает тайны ее жизни.

Следует обратить внимание на то, что снял сериал оскароносный мексиканский режиссер Альфонсо Куарон ("И твою маму тоже", "Гарри Поттер и узник Азкабана", "Гравитация").

По состоянию на сегодняшний день оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 81% одобрения от критиков.

Машина

Если вы обожаете сериалы о спорте — вам определенно сюда.

Это история о стареющем боксере, который получает последний шанс побороться за титул.

Однако сражение не состоится, если главный герой не справится с криминальной стороной спорта и собственным больным умом.

Главные роли в шоу исполнили Гаэль Гарсия Берналь ("И твою маму тоже", "Плохое воспитание", "Ночной вурдалака"), Диего Луна ("Фрида", "Бунтарь Один. Звездные Войны. История", сериалы "Андор", " Нарко: Мексика"), Эйса Гонсалес ("На драйве", "Аферистка", сериал "Проблема трех тел") и другие.

1 сезон стартует уже 9 октября — не пропустите.

Линкольн для адвоката

В центре сюжета — успешный адвокат из Лос-Анджелеса Микки Голлер.

Он вернется к дработе после ужасной аварии и сразу возьмется за дело об убийстве своей давней знакомой. Как он окажется жертвой ужасного заговора? Узнаете уже 17 октября.

Главную роль исполнил мексиканский актер Мануэль Гарсиа-Рульфо ("Великолепная семерка", "Вдовы", "Шестеро вне закона"). Также к своим ролям вернулись Нив Кэмпбелл (франшиза "Крик"), Беки Ньютон ("Уродливая Бетти"), Джаз Рейкол ("Все ненавидят Криса", "Я — Зомби"), Ангус Семпсон (франшиза "Астрал") и Яя Дакоста. ("Крутые чуваки", "Время").

Франшиза

Много комедии и сатиры — именно на это вы можете рассчитывать во время просмотра сериала, премьера которого состоится уже 6 октября.

Он рассказывает о команде кинематографистов, сталкивающихся с безграничным количеством вызовов, работая над созданием успешной супергероической франшизы.

Здесь вы сможете насладиться актерской игрой Химеш Патель ("Тенет", "Энола Холмс 2"), Аи Кэш (сериал "Хлопаки"), Билли Магнуссена ("Шпионский мост", "Алладин", "Придорожное заведение"), Даниэля Брюля ( "Бесславные ублюдки", "Первый мститель: Противостояние", "На Западном фронте без изменений") и других