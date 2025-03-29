Найцікавіші серіали квітня — огляд та трейлери

Другий місяць весни обіцяє бути максимально насиченим для всіх шанувальників серіалів. Редакція Online.UA відібрала 3 найкращих, які вразять не лише сюжетами, а й майстерністю акторів.

Шерлок і дочка

Це перший сезон, прем'єра якого відбудеться 16 квітня. Він налічуватиме вісім епізодів.

У центрі сюжету — пригоди легендарного детектива Шерлока Холмса, якого втягують у зловісну ​​змову за участю його запеклого ворога професора Моріарті.

На цьому тлі він змушений об'єднати зусилля з Амелією Рохас — молодою індіанкою, матір якої нещодавно вбили. Вона робить все можливе, щоб довести, що знаменитий детектив є її давно втраченим батьком.

Акторський склад доволі цікавий, а саме: Девід Тьюліс (франшиза "Гаррі Поттер"), Блу Гант ("Нові мутанти") та Дугрей Скотт (серіали "Хемлок Гроув").

Ти

Нарешті Netflix готовий представити 5 сезон культового психологічного трилера. Прем'єра відбудеться 24 квітня.

У фіналі маніяк Джо Голдберг повертається з Британії до Нью-Йорка, щоб розпочати мирне життя. Однак його мріям не судилося збутися.

Як і в попередніх сезонах, головну роль у шоу виконує Пенн Беджлі, також відомий за серіалом "Пліткарка".

Цього разу глядачі можуть насолодитися десятьма епізодами, які вийдуть одночасно.

Вузька дорога на далеку північ

Це перший сезон воєнної драми, прем'єра якої відбудеться 18 квітня.

Цей серіал розповість про британських та австралійських військовополонених, зайнятих на будівництві Бірманської залізниці під час Другої світової війни.

Він змальовує жорстокість війни, крихкість життя і неможливість кохання, побачені очима австралійського лікаря і військовополоненого.

Головні ролі в серіалі зіграли Джейкоб Елорді (серіал "Ейфорія"), Одеса Янг ("Прокляті"), Кіаран Хайндс (серіал "Гра престолів").