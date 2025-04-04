"Симпсоны" и не только. 4 культовых анимационных сериала получат продолжение

Американская компания Fox объявила о продлении еще на 4 сезона культовых сериалов "Симпсоны", "Гриффины", "Американский папа", "Бургеры Боба" продолжат еще на 4 сезона.

4 легендарных мультсериала получат продолжение

Это значит, что "Симпсоны" расширят прокат до 40 сезонов. Шоу уже и так является рекордсменом по количеству сезонов. Это самый длинный анимационный сериал в американской истории.

"Бургеры Боба" продлится до 19 сезонов, "Гриффины" до 27 сезонов, а "Американский папа" — 23. Их производит студия 20th Television Animation. Продолжение сериалов будут транслировать до 2028-2029 годов.

Этот исторический заказ на четыре сезона от наших давних партнеров у Fox действительно монументален для этих культовых анимационных сериалов. Мы очень гордимся тем, что эти легендарные шоу будут продолжаться еще в сотнях эпизодов, позволяя новым и давним фанатам смотреть, просматривать и испытать больше "Симпсонов", "Грифффнов", "Американского папы" и "Бургеры Боба" на долгие годы, — прокомментировал Марси Проуэто0, глава Television A2.

Генеральный директор Fox Entertainment Роб Вейд отметил, что компания заключила соглашение с Hulu — потоковым сервисом, принадлежащим The Walt Disney Company.

"Симпсоны" — мультипликационный проект Мэтта Грейнинга, выходящий с 1989 года и поныне. В настоящее время насчитывается 750 серий. Поделиться

"Гриффины" или "Семьянин" — комедийно-сатирический мультсериал Сета Мак-Фарлейна, выходящий с 1999 года. Сериал рассказывает о жизни Питера Гриффина и его семьи.

"Американский папа" также создан Сетом Макфарлейном. Сериал выходит с 2005 года. Сюжет разворачивается вокруг семьи Смитов, состоящей из четырех человек, одного пришельца и умеющей говорить золотой рыбки.

"Бургеры Боба" разработан Лореном Бушаром. Выходит с 2011 года. Главные герои мультсериала семья Белчеров — владельцы закусочной Боб и Линда, и их дети Тина, Джин и Луиза.