"Сімпсони" і не тільки. 4 культові анімаційні серіали отримають продовження

Американська компанія Fox оголосила про продовження ще на 4 сезони культових серіалів "Сімпсони", "Гріффіни", "Американський тато", "Бургери Боба" продовжать ще на 4 сезони.
Головні тези:
- Серіали “Сімпсони”, “Гріффіни”, “Американський тато” та “Бургери Боба” отримають продовження на 4 сезони від Fox.
- “Сімпсони” розширять прокат до 40 сезонів, ставши найдовшим анімаційним серіалом в американській історії.
- Шоу виробляється студією 20th Television Animation і транслюватиметься до 2028-2029 років.
4 легендарні мультсеріали отримають продовження
Це означає, що "Сімпсони" розширять прокат до 40 сезонів. Шоу вже й так є рекордсменом за кількістю сезонів. Це найдовший анімаційний серіал в американській історії.
"Бургери Боба" триватиме до 19 сезонів, "Гріффіни" до 27 сезонів, а "Американський тато" — 23. Їх виробляє студія 20th Television Animation. Продовження серіалів транслюватимуть до 2028 — 2029 років.
Це історичне замовлення на чотири сезони від наших давніх партнерів у Fox дійсно монументальне для цих культових анімаційних серіалів. Ми дуже пишаємося тим, що ці легендарні шоу триватимуть ще в сотнях епізодів, дозволяючи новим і давнім фанатам дивитися, переглядати та випробувати більше "Сімпсонів", "Гріффнів", "Американського тата" і "Бургери Боба" на довгі роки, — прокоментував Марсі Проєтто, голова відділу 20th Television Animation.
Генеральний директор Fox Entertainment Роб Вейд зазначив, що компанія уклала угоду з Hulu — потоковим сервісом, який належить The Walt Disney Company.
"Гріффіни" або "Сім'янин" — комедійно-сатиричний мультсеріал Сета Мак-Фарлейна, який виходить з 1999 року. Серіал розповідає про життя Пітера Гріфіна та його родини.
"Американський тато" також створений Сетом МакФарлейном. Серіал виходить з 2005 року. Сюжет розгортається довкола родини Смітів, яка складається з чотирьох людей, одного прибульця і золотої рибки, котра вміє говорити.
"Бургери Боба" розроблений Лореном Бушаром. Виходить з 2011 року. Головні герої мультсеріалу родина Белчерів — власники закусочної Боб і Лінда, та їхні діти Тіна, Джин і Луїза.
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