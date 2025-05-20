В Каннах представили тизер фильма "ГУР: Код "Сикора" — видео
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В Каннах представили тизер фильма "ГУР: Код "Сикора" — видео

ГУР
Что известно о фильме “ГУР: Код ”Сикора”
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Главное управление разведки Украины сообщает, что в Каннах представили тизер фильма, основанного на реальной спецоперации украинской разведки. Он получил символическое название "ГУР: Код "Сикора".

Главные тезисы

  • Фильм основан на реальных событиях: речь идет об одной из наиболее резонансных операций ГУР.
  • Режиссером и главным актером фильма является Ахтем Сеитаблаев.

Что известно о фильме “ГУР: Код ”Сикора”

Презентация первого тизера шпионской драмы состоялась в рамках киномаркета Marché du Film 78-го Каннского кинофестиваля.

Главное управление разведки Украины обращает внимание на то, что фильм основан на реальных событиях. Речь идет об одной из наиболее резонансных операций ГУР МО.

Режиссером стал Ахтем Сеитаблаев. Более того, ему же досталась главная роль — офицера военной разведки, чья личная история тесно переплетается с масштабной спецоперацией.

Это история семьянина, офицера спецслужбы, личную жизнь которого разрушила война… Друзья помогут ему вернуться в строй.

ГУР обращает внимание, что премьера фильма на больших экранах состоится уже в 2026 году.

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