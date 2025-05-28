Воины ГУР уничтожили и поразили около 600 подземных укрытий россиян — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Воины ГУР уничтожили и поразили около 600 подземных укрытий россиян — видео

ГУР
ГУР
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Главное управление разведки Украины показало эксклюзивные кадры боев и успешных операций бойцов "Спецподразделения Тимура" ГУР МО с Купянского направления фронта.

Главные тезисы

  • ГУР отчитывается о масштабных потерях армии РФ на этом участке фронта благодаря усилиям своих воинов.
  • Комплексную операцию осуществляют воины разных подразделений, входящих в состав "Спецподразделения Тимура".

"Спецподразделение Тимура" показало результаты своей работы

Как отмечают украинские разведчики, за период весенней операции, целью которой было сорвать план армии РФ переправиться через Оскол и расширить плацдарм на правом берегу реки, спецназовцы военной разведки уничтожили и поразили:

  • около 600 вражеских подземных укрытий,

  • 9 полевых складов БК,

  • 8 переправ.

Воины ГУР также успели успешно уничтожить 49 гаубиц и пушек, 17 автомобилей и мотоциклов, 3 лодки, 2 артиллерийских установки и 2 танка.

Более того, враг понес бешеные потери на этом участке фронта: 439 убитыми и ранеными. 6 олдат РФ сдались в плен.

На видео вы можете увидеть ключевые эпизоды боевой миссии "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины:

  • воздушный десант, штурм и зачистку вражеских позиций;

  • "огненные" кадры от артиллеристов и минометчиков;

  • виртуозную ликвидацию оккупантов от мастеров FPV;

  • эпизоды диверсий в тылу врага: засада, уничтожение, пополнение обменного фонда;

  • работу водителей и боевых медиков в красной зоне.

Что важно понимать, комплексную операцию осуществляют воины подразделений "Юнгер", "РДК", "Братство", "Nobody", "Стугна", "Химера", "Paragon", "БДК", "Сибирский Батальон", "Аратта", "1514", "Art Division", "Fir в "Спецподразделении Тимура" ГУР МО Украины.

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