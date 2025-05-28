Воины ГУР уничтожили и поразили около 600 подземных укрытий россиян — видео

Главное управление разведки Украины показало эксклюзивные кадры боев и успешных операций бойцов "Спецподразделения Тимура" ГУР МО с Купянского направления фронта.

"Спецподразделение Тимура" показало результаты своей работы

Как отмечают украинские разведчики, за период весенней операции, целью которой было сорвать план армии РФ переправиться через Оскол и расширить плацдарм на правом берегу реки, спецназовцы военной разведки уничтожили и поразили:

около 600 вражеских подземных укрытий,

9 полевых складов БК,

8 переправ.

Воины ГУР также успели успешно уничтожить 49 гаубиц и пушек, 17 автомобилей и мотоциклов, 3 лодки, 2 артиллерийских установки и 2 танка.

Более того, враг понес бешеные потери на этом участке фронта: 439 убитыми и ранеными. 6 олдат РФ сдались в плен.

На видео вы можете увидеть ключевые эпизоды боевой миссии "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины:

воздушный десант, штурм и зачистку вражеских позиций;

"огненные" кадры от артиллеристов и минометчиков;

виртуозную ликвидацию оккупантов от мастеров FPV;

эпизоды диверсий в тылу врага: засада, уничтожение, пополнение обменного фонда;

работу водителей и боевых медиков в красной зоне.