Воины ГУР уничтожили и поразили около 600 подземных укрытий россиян — видео

Главное управление разведки Украины показало эксклюзивные кадры боев и успешных операций бойцов "Спецподразделения Тимура" ГУР МО с Купянского направления фронта.
Главные тезисы
- ГУР отчитывается о масштабных потерях армии РФ на этом участке фронта благодаря усилиям своих воинов.
- Комплексную операцию осуществляют воины разных подразделений, входящих в состав "Спецподразделения Тимура".
"Спецподразделение Тимура" показало результаты своей работы
Как отмечают украинские разведчики, за период весенней операции, целью которой было сорвать план армии РФ переправиться через Оскол и расширить плацдарм на правом берегу реки, спецназовцы военной разведки уничтожили и поразили:
около 600 вражеских подземных укрытий,
9 полевых складов БК,
8 переправ.
Воины ГУР также успели успешно уничтожить 49 гаубиц и пушек, 17 автомобилей и мотоциклов, 3 лодки, 2 артиллерийских установки и 2 танка.
Более того, враг понес бешеные потери на этом участке фронта: 439 убитыми и ранеными. 6 олдат РФ сдались в плен.
На видео вы можете увидеть ключевые эпизоды боевой миссии "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины:
воздушный десант, штурм и зачистку вражеских позиций;
"огненные" кадры от артиллеристов и минометчиков;
виртуозную ликвидацию оккупантов от мастеров FPV;
эпизоды диверсий в тылу врага: засада, уничтожение, пополнение обменного фонда;
работу водителей и боевых медиков в красной зоне.
Что важно понимать, комплексную операцию осуществляют воины подразделений "Юнгер", "РДК", "Братство", "Nobody", "Стугна", "Химера", "Paragon", "БДК", "Сибирский Батальон", "Аратта", "1514", "Art Division", "Fir в "Спецподразделении Тимура" ГУР МО Украины.
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