Путин выдвинул Западу новые требования для завершения войны против Украины

Согласно данным Reuters, в предстоящих мирных переговорах российский диктатор Владимир Путин выдвигает условия Западу касательно нерасширения НАТО на восток и частичного снятия санкций с РФ.

Какие требования придумал Путин

Нелегитимный глава Кремля хочет заблокировать возможность принятия в НАТО Украины, Молдовы, Грузии и других бывших республик СССР.

Более того, Путин требует, чтобы Украина была нейтральной, а также чтобы был решен вопрос замороженных российских суверенных активов.

По словам одного из инсайдеров, если диктатор осознает, что не сможет достичь мирного соглашения на своих условиях, он попытается продемонстрировать Киеву и Брюсселю, что "мир завтра будет еще более болезненным".

Еще один анонимный источник сообщил, что Путин готов к миру, но не любой ценой.

Если Путин увидит тактическую возможность на поле боя, он продвинется дальше вглубь Украины — и что Кремль считает, что РФ может воевать годами, несмотря на санкции и экономическое давление со стороны Запада. Поделиться

Одна из главных проблем заключается в том, что российский диктатор сейчас меньше всего готов к территориальным компромиссам, чем когда-либо.