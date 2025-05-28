Путин выдвинул Западу новые требования для завершения войны против Украины

Согласно данным Reuters, в предстоящих мирных переговорах российский диктатор Владимир Путин выдвигает условия Западу касательно нерасширения НАТО на восток и частичного снятия санкций с РФ.
Главные тезисы
- Путин настроен окончательно заблокировать вступление в НАТО бывших республик СССР.
- Диктатор пугает Украину и Европу тем, что готов воевать еще много лет.
Какие требования придумал Путин
Нелегитимный глава Кремля хочет заблокировать возможность принятия в НАТО Украины, Молдовы, Грузии и других бывших республик СССР.
Более того, Путин требует, чтобы Украина была нейтральной, а также чтобы был решен вопрос замороженных российских суверенных активов.
По словам одного из инсайдеров, если диктатор осознает, что не сможет достичь мирного соглашения на своих условиях, он попытается продемонстрировать Киеву и Брюсселю, что "мир завтра будет еще более болезненным".
Еще один анонимный источник сообщил, что Путин готов к миру, но не любой ценой.
Одна из главных проблем заключается в том, что российский диктатор сейчас меньше всего готов к территориальным компромиссам, чем когда-либо.
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