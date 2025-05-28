ВСУ одним ударом уничтожили более 40 единиц техники россиян

Глава государства Владимир Зеленский рассказал о еще одном впечатляющем достижении украинских защитников на фронте. Как оказалось, воины ВСУ недавно нанесли удар по российским позициям, применив одновременно 400 дронов.

Что известно о новом успехе ВСУ на поле боя

К примеру, недавно у нас был интересный удар по ним. Одновременно мы ударили 400 маленькими дронами. Было уничтожено более 40 ед. техники одновременно. И мы сделали такой шаг. Он был применен только военными, только на поле боя. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства обращает внимание, что это была первая попытка такой операции.

По мнению Зеленского, Силы обороны Украины смогут продемонстрировать еще более масштабные и успешные действия на фронте.

На этом фоне он также сообщил, что украинские разработчики развивают системы воздушного перехвата, в том числе с участием дронов.

По словам президента, у защитников есть понимание, какое количество вражеских целей за один вылет могут уничтожить "Миражи" и F-16.

Также мы продвигаемся в направлении перехватчиков "дрон-дрон". Мы их уже используем, — подчеркнул Владимир Зеленский. Поделиться

Он также добавил, что дроны-перехватчики стали логичным ответом на удары "шахедами", которые россияне запускают на высотах, недостижимых для мобильных огневых групп.