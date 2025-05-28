ВСУ одним ударом уничтожили более 40 единиц техники россиян

Глава государства Владимир Зеленский рассказал о еще одном впечатляющем достижении украинских защитников на фронте. Как оказалось, воины ВСУ недавно нанесли удар по российским позициям, применив одновременно 400 дронов.
Главные тезисы
- Зеленский отмечает, что это была первая попытка подобного рода операции.
- В настоящее время украинские разработчики активно работают над системами воздушного перехвата.
Что известно о новом успехе ВСУ на поле боя
Глава государства обращает внимание, что это была первая попытка такой операции.
По мнению Зеленского, Силы обороны Украины смогут продемонстрировать еще более масштабные и успешные действия на фронте.
На этом фоне он также сообщил, что украинские разработчики развивают системы воздушного перехвата, в том числе с участием дронов.
По словам президента, у защитников есть понимание, какое количество вражеских целей за один вылет могут уничтожить "Миражи" и F-16.
Он также добавил, что дроны-перехватчики стали логичным ответом на удары "шахедами", которые россияне запускают на высотах, недостижимых для мобильных огневых групп.
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