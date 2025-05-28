ЗСУ одним ударом знищили понад 40 одиниць техніки росіян

Глава держави Володимир Зеленський розповів про ще одне вражаюче досягнення українських оборонців на фронті. Як виявилося, воїни ЗСУ нещодавно завдали удару по російських позиціях, застосувавши одночасно 400 дронів.

Що відомо про новий успіх ЗСУ на полі бою

Наприклад, нещодавно у нас був цікавий удар по них. Одночасно ми вдарили 400 маленькими дронами. Було знищено понад 40 од. техніки одночасно. І ми зробили такий крок. Він був застосований виключно військовими, виключно на полі бою. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави звертає увагу на те, що це була перша спроба такої операції.

На переконання Зеленського, Сили оборони України зможуть продемонструвати ще масштабніші та успішніші дії на фронті.

На цьому тлі він також повідомив, що українські розробники розвивають системи повітряного перехоплення, зокрема за участі дронів.

За словами президента, в оборонців є розуміння, яку кількість ворожих цілей за один виліт можуть знищити "Міражі" та F-16.

Також ми просуваємося в напрямі перехоплювачів "дрон-дрон". Ми їх вже використовуємо, — наголосив Володимир Зеленський. Поширити

Він також додав, що дрони-перехоплювачі стали логічною відповіддю на удари "шахедами", які росіяни запускають на висотах, недосяжних для мобільних вогневих груп.