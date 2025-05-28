Кремль озвучив умову для зустрічі Трампа, Зеленського і Путіна

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, російський диктатор Володимир Путін допускає одночасні переговори з президентом США Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським щодо завершення війни.

Яку умову вигадав Кремль

Жодних змін у позиції щодо принципової можливості такої зустрічі немає. Але така зустріч повинна бути результатом конкретних домовленостей двох делегацій за різними напрямками. Дмитро Пєсков Речник Кремля

Як стверджує представник Путіна, станом на сьогодні жодних рішень про місце проведення наступного раунду переговорів між РФ і Україною не ухвалено.

На цьому тлі Дмитро Пєсков додав, що локація має бути зручною для обох сторін.

За словами українського лідера Володимира Зеленського, він готовий до зустрічі на рівні лідерів України, Росії та США у будь-якому форматі.