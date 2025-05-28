Кремль озвучив умову для зустрічі Трампа, Зеленського і Путіна

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, російський диктатор Володимир Путін допускає одночасні переговори з президентом США Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським щодо завершення війни.
Головні тези:
- Український президент готовий до зустрічі на рівні лідерів у будь-якому форматі.
- Влада РФ розкрила, чого вимагатиме під час наступного раунду переговорів з Україною.
Яку умову вигадав Кремль
Як стверджує представник Путіна, станом на сьогодні жодних рішень про місце проведення наступного раунду переговорів між РФ і Україною не ухвалено.
На цьому тлі Дмитро Пєсков додав, що локація має бути зручною для обох сторін.
За словами українського лідера Володимира Зеленського, він готовий до зустрічі на рівні лідерів України, Росії та США у будь-якому форматі.
Скандальний російський дипломат Сергій Лавров заявив, що під час наступного раунду переговорів з Україною, дату якого оголосять найближчим часом, Росія буде наполягати на скасуванні "дискримінаційних законів" щодо обмеження російської мови, а також наполягатиме на позаблоковому і без’ядерному статусі України.
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