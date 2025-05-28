Кремль озвучил условие для встречи Трампа, Зеленского и Путина
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Политика
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Кремль озвучил условие для встречи Трампа, Зеленского и Путина

Какое условие придумал Кремль
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Источник:  online.ua

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, российский диктатор Владимир Путин допускает одновременные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским касательно завершения войны.

Главные тезисы

  • Украинский президент готов ко встрече на уровне лидеров в любом формате.
  • Власти РФ раскрыли, чего потребуют во время следующего раунда переговоров с Украиной.

Какое условие придумал Кремль

Никаких изменений в позиции по принципиальной возможности такой встречи нет. Но такая встреча должна быть результатом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

Как утверждает представитель Путина, по состоянию на сегодняшний день никаких решений о месте проведения следующего раунда переговоров между РФ и Украиной не принято.

На этом фоне Дмитрий Песков добавил, что локация должна быть удобной для обеих сторон.

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он готов ко встрече на уровне лидеров Украины, России и США в любом формате.

Скандальный российский дипломат Сергей Лавров заявил, что во время следующего раунда переговоров с Украиной, дату которого объявят в ближайшее время, Россия будет настаивать на отмене "дискриминационных законов" об ограничении русского языка, а также будет настаивать на внеблоковом и безъядерном статусе Украины.

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