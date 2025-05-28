Кремль озвучил условие для встречи Трампа, Зеленского и Путина

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, российский диктатор Владимир Путин допускает одновременные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским касательно завершения войны.

Какое условие придумал Кремль

Никаких изменений в позиции по принципиальной возможности такой встречи нет. Но такая встреча должна быть результатом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям. Дмитрий Песков Спикер Кремля

Как утверждает представитель Путина, по состоянию на сегодняшний день никаких решений о месте проведения следующего раунда переговоров между РФ и Украиной не принято.

На этом фоне Дмитрий Песков добавил, что локация должна быть удобной для обеих сторон.

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он готов ко встрече на уровне лидеров Украины, России и США в любом формате.