Мерц существенно усилил военную поддержку Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Мерц существенно усилил военную поддержку Украины

Мерц объявил несколько важных решений касательно Украины
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Источник:  online.ua

28 мая немецкий лидер Фридрих Мерц официально объявил о расширении военной помощи Украине со стороны его государства. Это произошло на фоне его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Главные тезисы

  • Поскольку Мерц недавно засекретил предоставление оружия Украине, однако некоторые подробности все же раскрыл.
  • Зеленский подчеркнул, что он рад новым договоренностям с Германией.

Мерц объявил несколько важных решений касательно Украины

По словам канцлера ФРГ, он не собирается раскрывать все подробности запланированной военной помощи, однако кое-что рассказать готов.

Могу сказать, наша военная поддержка будет продолжена и будет расширена для того, чтобы Украина и сейчас, и в будущем могла защитить себя от российской агрессии. В этой связи хочу сказать, что мы предоставим существенную часть средств на Starlink для Украины.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Канцлер ФРГ

Немецкий лидер также подчеркнул, что министры обороны обеих стран подпишут заявление о намерениях о приобретении Германией дальнобойных систем украинского производства.

По мнению Мерца, для Украины не должно быть ограничений для применения дальнобойного оружия.

Украина сможет в полном объеме себя защищать, — подчеркнул канцлер ФРГ.

По словам Владимира Зеленского, он рад новым договоренностям с Германией.

Мы не будем публично говорить все подробности. Но сегодня есть наши договоренности об инвестициях в производство в Украине, прежде всего оружия. Это производство дронов, — заявил украинский лидер.

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