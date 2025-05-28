Мерц существенно усилил военную поддержку Украины

28 мая немецкий лидер Фридрих Мерц официально объявил о расширении военной помощи Украине со стороны его государства. Это произошло на фоне его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Главные тезисы
- Поскольку Мерц недавно засекретил предоставление оружия Украине, однако некоторые подробности все же раскрыл.
- Зеленский подчеркнул, что он рад новым договоренностям с Германией.
Мерц объявил несколько важных решений касательно Украины
По словам канцлера ФРГ, он не собирается раскрывать все подробности запланированной военной помощи, однако кое-что рассказать готов.
Немецкий лидер также подчеркнул, что министры обороны обеих стран подпишут заявление о намерениях о приобретении Германией дальнобойных систем украинского производства.
По мнению Мерца, для Украины не должно быть ограничений для применения дальнобойного оружия.
По словам Владимира Зеленского, он рад новым договоренностям с Германией.
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