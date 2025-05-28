Мерц существенно усилил военную поддержку Украины

28 мая немецкий лидер Фридрих Мерц официально объявил о расширении военной помощи Украине со стороны его государства. Это произошло на фоне его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Мерц объявил несколько важных решений касательно Украины

По словам канцлера ФРГ, он не собирается раскрывать все подробности запланированной военной помощи, однако кое-что рассказать готов.

Могу сказать, наша военная поддержка будет продолжена и будет расширена для того, чтобы Украина и сейчас, и в будущем могла защитить себя от российской агрессии. В этой связи хочу сказать, что мы предоставим существенную часть средств на Starlink для Украины. Фридрих Мерц Канцлер ФРГ

Немецкий лидер также подчеркнул, что министры обороны обеих стран подпишут заявление о намерениях о приобретении Германией дальнобойных систем украинского производства.

По мнению Мерца, для Украины не должно быть ограничений для применения дальнобойного оружия.

Украина сможет в полном объеме себя защищать, — подчеркнул канцлер ФРГ. Поделиться

По словам Владимира Зеленского, он рад новым договоренностям с Германией.