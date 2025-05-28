Украина создает ракеты дальностью до 2500 км — кто поможет

Как удалось узнать BILD, Германия намерена предоставить Украине миллионы евро для самостоятельной разработки и массового производства крылатых ракет с дальностью полета до 2500 километров.

Что известно о планах Украины и Германии

Согласно данным немецких журналистов, Украина проводит исследования таких ракет.

Более того, бойцы ВСУ уже совершили несколько ударов такими ракетами по территории России — более 400 километров за линией фронта.

Однако ключевая проблема заключается в том, что оружейные заводы в Украине являются одними из основных целей российских атак — им нужна дополнительная надежная защита.

Помощь решила предоставить Германия, ведущая переговоры о поставках дополнительных систем ПВО Iris-T.

Существует высокая вероятность, что об этом решении 28 мая объявит канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Что касается поставок ракет Taurus для Украины, то существенного прогресса здесь ожидать не стоит.

Журналисты BILD утверждают, что данная тема пока не обсуждается.