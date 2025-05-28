Украина создает ракеты дальностью до 2500 км — кто поможет
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Технологии
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Украина создает ракеты дальностью до 2500 км — кто поможет

Что известно о планах Украины и Германии
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Источник:  Bild

Как удалось узнать BILD, Германия намерена предоставить Украине миллионы евро для самостоятельной разработки и массового производства крылатых ракет с дальностью полета до 2500 километров.

Главные тезисы

  • Германия рассматривает поставки систем ПВО Iris-T для защиты украинских оружейных заводов от российских атак.
  • Канцлер ФРГ может объявить о предоставлении важной помощи для Украины.

Что известно о планах Украины и Германии

Согласно данным немецких журналистов, Украина проводит исследования таких ракет.

Более того, бойцы ВСУ уже совершили несколько ударов такими ракетами по территории России — более 400 километров за линией фронта.

Однако ключевая проблема заключается в том, что оружейные заводы в Украине являются одними из основных целей российских атак — им нужна дополнительная надежная защита.

Помощь решила предоставить Германия, ведущая переговоры о поставках дополнительных систем ПВО Iris-T.

Существует высокая вероятность, что об этом решении 28 мая объявит канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Что касается поставок ракет Taurus для Украины, то существенного прогресса здесь ожидать не стоит.

Журналисты BILD утверждают, что данная тема пока не обсуждается.

Но канцлер Фридрих Мерц тоже не будет принимать президента Украины с пустыми руками. Вместо этого наблюдатели предполагают, что он пообещает другие системы вооружения.

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