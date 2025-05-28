Україна створює ракети дальністю до 2500 км — хто допоможе

Як вдалося дізнатися виданню BILD, Німеччина має намір надати Україні мільйони євро для самостійного розроблення та масового виробництва крилатих ракет із дальністю польоту до 2500 кілометрів.

Що відомо про плани України та Німеччини

Згідно з даними німецьких журналістів, Україна наразі проводить дослідження таких ракет.

Ба більше, бійці ЗСУ уже здійснили кілька ударів такими ракетами по території Росії — понад 400 кілометрів за лінією фронту.

Проте ключова проблема полягає в тому, що збройові заводи в Україні є одними з основних цілей російських атак — їм потрібен додатковий надійний захист.

Допомогу вирішила надати Німеччина, яка веде переговори про постачання додаткових систем ППО Iris-T.

Існує висока ймовірність того, що про це рішення 28 травня оголосить канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським.

Що стосується постачання ракет Taurus для України, то тут суттєвого прогресу очікувати не варто.

Журналісти BILD стверджують, що ця тема поки не обговорюється.