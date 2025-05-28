Україна створює ракети дальністю до 2500 км — хто допоможе

Як вдалося дізнатися виданню BILD, Німеччина має намір надати Україні мільйони євро для самостійного розроблення та масового виробництва крилатих ракет із дальністю польоту до 2500 кілометрів.
Головні тези:
- Німеччина розглядає постачання систем ППО Iris-T для захисту українських збройових заводів від російських атак.
- Канцлер ФРН може оголосити про надання важливої допомоги для України.
Що відомо про плани України та Німеччини
Згідно з даними німецьких журналістів, Україна наразі проводить дослідження таких ракет.
Ба більше, бійці ЗСУ уже здійснили кілька ударів такими ракетами по території Росії — понад 400 кілометрів за лінією фронту.
Проте ключова проблема полягає в тому, що збройові заводи в Україні є одними з основних цілей російських атак — їм потрібен додатковий надійний захист.
Допомогу вирішила надати Німеччина, яка веде переговори про постачання додаткових систем ППО Iris-T.
Існує висока ймовірність того, що про це рішення 28 травня оголосить канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським.
Що стосується постачання ракет Taurus для України, то тут суттєвого прогресу очікувати не варто.
Журналісти BILD стверджують, що ця тема поки не обговорюється.
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