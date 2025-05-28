Зеленський розкрив головну тему його переговорів з Трампом у Ватикані

Український лідер Володимир Зеленський зізнався що під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом у Ватикані вони обговорювали санкції проти енергетичної та банківської систем Росії.

Про що говорили Зеленський і Трамп у Ватикані

Як стверджує глави держави, у центрі уваги дійсно було посилення санкційного тиску на країну-агресорку Росію.

Дональд Трамп погодився з Володимиром Зеленським, що введення нових санкцій проти Росії — це перший крок, якщо диктатор Путін відмовиться від мирних переговорів.

Ми з ним проговорювали два головних аспекти — енергетика і банківська система. Чи зможуть США запровадити санкції в два сектори? Я б дуже хотів. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, він позитивно оцінює бесіду з очільником Білого дому у Ватикані.

Володимир Зеленський вважає, що ці переговори були "підтвердженням політики США щодо введення сильних санкцій проти Росії, якщо Путін не піде на припинення вогню".

До слова, іноземні ЗМІ дізналися, що наразі Дональд Трамп дійсно розмірковує над посиленням санкційного тиску на РФ, оскільки Путін посилює терор проти України.