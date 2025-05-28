Зеленский раскрыл главную тему его переговоров с Трампом в Ватикане
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Экономика
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Зеленский раскрыл главную тему его переговоров с Трампом в Ватикане

О чем говорили Зеленский и Трамп в Ватикане
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Источник:  Интерфакс-Украина

Украинский лидер Владимир Зеленский признался, что во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Ватикане они обсуждали санкции против энергетической и банковской систем России.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп не исключает сценарий усиления санкционного давления на РФ.
  • Зеленский заявил, что удовлетворен результатами переговоров с президентом США.

О чем говорили Зеленский и Трамп в Ватикане

Как утверждает глава государства, в центре внимания действительно было усиление санкционного давления на страну-агрессорку Россию.

Дональд Трамп согласился с Владимиром Зеленским, что введение новых санкций против России — это первый шаг, если диктатор Путин откажется от мирных переговоров.

Мы с ним проговаривали два главных аспекта — энергетика и банковская система. Смогут ли США ввести санкции против двох секторов? Я очень хотел бы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, он положительно оценивает беседу с главой Белого дома в Ватикане.

Владимир Зеленский считает, что эти переговоры были "подтверждением политики США по введению сильных санкций против России, если Путин не согласится на прекращение огня".

К слову, иностранные СМИ узнали, что Дональд Трамп действительно размышляет над усилением санкционного давления на РФ, поскольку Путин усиливает террор против Украины.

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