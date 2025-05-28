"Це можливо". Зеленський публічно звернувся до Сенату США
Категорія
Економіка
Дата публікації

"Це можливо". Зеленський публічно звернувся до Сенату США

Володимир Зеленський
Зеленський просить Сенат США не зволікати
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Як вважає глава держави Володимир Зеленський, наразі у Сенату США немає жодних перешкод для того, щоб затвердити нові санкції проти Росії за відмову від припинення вогню проти України.

Головні тези:

  • Посилення санкційного тиску має наблизити закінчення війни.
  • Новий американський законопроєкт передбачає запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

Зеленський просить Сенат США не зволікати

Глава держави звернув увагу на те, що просто зараз "дуже потрібен" потужний пакет санкцій не лише від ЄС, а й від США.

Росія не йде на припинення вогню. Я думаю, що сьогодні ніщо не заважає політичній волі і голосуванню в Сенаті, щоб цей пакет було прийнято.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На переконання українського лідера, саме посилення санкційного тиску зможе наблизити можливості, "щоб ця війна закінчилась якомога раніше".

Тоді їх економіка і Путін буде це відчувати. І у їх армії буде дефіцит бюджету. Тільки так це можливо, — додав Володимир Зеленський.

Що важливо розуміти, сенатори Річард Блюменталь і Ліндсі Грем разом з 80 співавторами подали законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я.

Йдеться про запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

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