"Це можливо". Зеленський публічно звернувся до Сенату США

Як вважає глава держави Володимир Зеленський, наразі у Сенату США немає жодних перешкод для того, щоб затвердити нові санкції проти Росії за відмову від припинення вогню проти України.

Зеленський просить Сенат США не зволікати

Глава держави звернув увагу на те, що просто зараз "дуже потрібен" потужний пакет санкцій не лише від ЄС, а й від США.

Росія не йде на припинення вогню. Я думаю, що сьогодні ніщо не заважає політичній волі і голосуванню в Сенаті, щоб цей пакет було прийнято. Володимир Зеленський Президент України

На переконання українського лідера, саме посилення санкційного тиску зможе наблизити можливості, "щоб ця війна закінчилась якомога раніше".

Тоді їх економіка і Путін буде це відчувати. І у їх армії буде дефіцит бюджету. Тільки так це можливо, — додав Володимир Зеленський. Поширити

Що важливо розуміти, сенатори Річард Блюменталь і Ліндсі Грем разом з 80 співавторами подали законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я.