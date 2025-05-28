"Це можливо". Зеленський публічно звернувся до Сенату США

Як вважає глава держави Володимир Зеленський, наразі у Сенату США немає жодних перешкод для того, щоб затвердити нові санкції проти Росії за відмову від припинення вогню проти України.
Головні тези:
- Посилення санкційного тиску має наблизити закінчення війни.
- Новий американський законопроєкт передбачає запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.
Зеленський просить Сенат США не зволікати
Глава держави звернув увагу на те, що просто зараз "дуже потрібен" потужний пакет санкцій не лише від ЄС, а й від США.
На переконання українського лідера, саме посилення санкційного тиску зможе наблизити можливості, "щоб ця війна закінчилась якомога раніше".
Що важливо розуміти, сенатори Річард Блюменталь і Ліндсі Грем разом з 80 співавторами подали законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я.
Йдеться про запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.
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