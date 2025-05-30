У Трампа отреагировали на требования Путина относительно будущего НАТО

Команда американского лидера Дональда Трампа признает обоснованность требований России по нерасширению НАТО на восток. Более того, Белый дом готов к обсуждению этого вопроса в рамках мирного урегулирования войны в Украине.
Главные тезисы
- США готовы заблокировать расширение НАТО, если это поможет завершить войну.
- По меньшей мере 4 страны не хотят видеть Украину в Альянсе.
США готовы идти на уступки Путину
С заявлением по этому поводу выступил спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины генерал Кит Келлог.
По словам последнего, Трамп готов пообещать российскому диктатору не расширять НАТО на восток, если Кремль выдвинет такое требование для завершения войны против Украины.
По убеждению команды Трампа, это интерес безопасности России.
Келлог дал понять, что вопрос присоединения Украины к НАТО не находится в повестке дня.
Он также добавил, что такую позицию разделяют не менее 4 стран Альянса.
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