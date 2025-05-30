У Трампа отреагировали на требования Путина относительно будущего НАТО
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Политика
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У Трампа отреагировали на требования Путина относительно будущего НАТО

США готовы идти на уступки Путину
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Источник:  ABC News

Команда американского лидера Дональда Трампа признает обоснованность требований России по нерасширению НАТО на восток. Более того, Белый дом готов к обсуждению этого вопроса в рамках мирного урегулирования войны в Украине.

Главные тезисы

  • США готовы заблокировать расширение НАТО, если это поможет завершить войну.
  • По меньшей мере 4 страны не хотят видеть Украину в Альянсе.

США готовы идти на уступки Путину

С заявлением по этому поводу выступил спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины генерал Кит Келлог.

По словам последнего, Трамп готов пообещать российскому диктатору не расширять НАТО на восток, если Кремль выдвинет такое требование для завершения войны против Украины.

Я считаю, это вполне обоснованная обеспокоенность (России — ред.). Этот вопрос Россия всегда будет поднимать. Они говорят не только об Украине. Они упоминают и Грузию, и Молдову. И мы говорим: хорошо, мы можем обсудить прекращение расширения НАТО до вашей границы.

Кит Келлог

Кит Келлог

Спецпосланник президента США по вопросам Украины

По убеждению команды Трампа, это интерес безопасности России.

Келлог дал понять, что вопрос присоединения Украины к НАТО не находится в повестке дня.

Он также добавил, что такую позицию разделяют не менее 4 стран Альянса.

Я могу назвать еще четыре страны НАТО, которые это подтвердят, а нужно, чтобы все 32 страны согласились на вступление, — подчеркнул Келлог.

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