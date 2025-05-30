Генштаб сообщает о новых успехах ВСУ на фронте

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинские воины успешно атаковали 8 районов сосредоточения личного состава и техники, пункт управления, четыре артиллерийских средства и средство ПВО армии РФ.
Главные тезисы
- Начался 1192 день полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
- За прошедшие сутки на фронте произошло 173 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 30 мая 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 30.05.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 986 080 (+1 140) человек,
танков — 10 865 (+1) ед,
боевых бронированных машин — 22 647 (+2) ед,
артиллерийских систем — 28 421 (+35) ед,
РСЗО — 1 398 (+1) ед,
средств ПВО — 1 172 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 38 070 (+71) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 50 089 (+74) ед.
Как сообщает Генштаб ВСУ, российские захватчики нанесли по позициям украинских воинов и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет; 81 авиационный удар, сбросили при этом 158 КАБ.
Более того, враг совершил 5882 обстрела, из них 85 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 2942 дрона-камикадзе.
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