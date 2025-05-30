Генштаб звітує про нові успіхи ЗСУ на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб звітує про нові успіхи ЗСУ на фронті

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували 8 районів зосередження особового складу та техніки, пункт управління, чотири артилерійські засоби та засіб ППО армії РФ.

Головні тези:

  • Почався 1192 день повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 173 бойових зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 30 травня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 30.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 986 080 (+1 140) осіб,

  • танків — 10 865 (+1) од,

  • бойових броньованих машин — 22 647 (+2) од,

  • артилерійських систем — 28 421 (+35) од,

  • РСЗВ — 1 398 (+1) од,

  • засобів ППО — 1 172 (+1) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 38 070 (+71) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 50 089 (+74) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, російські загарбники завдали по позиціях українських воїнів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет; 81 авіаційний удар, скинули при цьому 158 КАБ.

Ба більше, ворог здійснив 5882 обстріли, з них 85 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 2942 дрони-камікадзе.

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