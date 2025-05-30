Генштаб звітує про нові успіхи ЗСУ на фронті

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували 8 районів зосередження особового складу та техніки, пункт управління, чотири артилерійські засоби та засіб ППО армії РФ.
Головні тези:
- Почався 1192 день повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 173 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 30 травня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 30.05.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 986 080 (+1 140) осіб,
танків — 10 865 (+1) од,
бойових броньованих машин — 22 647 (+2) од,
артилерійських систем — 28 421 (+35) од,
РСЗВ — 1 398 (+1) од,
засобів ППО — 1 172 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 38 070 (+71) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 50 089 (+74) од.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, російські загарбники завдали по позиціях українських воїнів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет; 81 авіаційний удар, скинули при цьому 158 КАБ.
Ба більше, ворог здійснив 5882 обстріли, з них 85 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 2942 дрони-камікадзе.
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