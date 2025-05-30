У Трампа відреагували на вимоги Путіна щодо майбутнього НАТО

Команда американського лідера Дональда Трампа визнає обгрунтованість вимог Росії щодо нерозширення НАТО на схід. Ба більше, Білий дім готовий до обговорення цього питання у межах мирного врегулювання війни РФ проти України.
Головні тези:
- США готові заблокувати розширення НАТО, якщо це допоможе завершити війну.
- Щонайменше 4 країни не хочуть бачити Україну в Альянсі.
США готові йти на поступки Путіну
З заявою з цього приводу виступив спецпосланець президента США Дональда Трампа у питаннях України генерал Кіт Келлог.
За словами останнього, Трамп готовий пообіцяти російському диктатору не розширювати НАТО на схід, якщо Кремль висуне таку вимогу для завершення війни проти України.
На переконання команди Трампа, це безпековий інтерес Росії.
Келлог дав зрозуміти, що питання приєднання України до НАТО не перебуває на порядку денному.
Він також додав, що таку позицію поділяють щонайменше 4 країни Альянсу.
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