У Трампа відреагували на вимоги Путіна щодо майбутнього НАТО
Категорія
Політика
Дата публікації

У Трампа відреагували на вимоги Путіна щодо майбутнього НАТО

США готові йти на поступки Путіну
Джерело:  ABC News

Команда американського лідера Дональда Трампа визнає обгрунтованість вимог Росії щодо нерозширення НАТО на схід. Ба більше, Білий дім готовий до обговорення цього питання у межах мирного врегулювання війни РФ проти України.

Головні тези:

  • США готові заблокувати розширення НАТО, якщо це допоможе завершити війну.
  • Щонайменше 4 країни не хочуть бачити Україну в Альянсі.

США готові йти на поступки Путіну

З заявою з цього приводу виступив спецпосланець президента США Дональда Трампа у питаннях України генерал Кіт Келлог.

За словами останнього, Трамп готовий пообіцяти російському диктатору не розширювати НАТО на схід, якщо Кремль висуне таку вимогу для завершення війни проти України.

Я вважаю, це цілком обгрунтоване занепокоєння (Росії — ред.). Це питання Росія завжди підніматиме. Вони говорять не тільки про Україну. Вони згадують і Грузію, і Молдову. І ми кажемо: добре, ми можемо обговорити припинення розширення НАТО до вашого кордону.

Кіт Келлог

Кіт Келлог

Спецпосланець президента США у питаннях України

На переконання команди Трампа, це безпековий інтерес Росії.

Келлог дав зрозуміти, що питання приєднання України до НАТО не перебуває на порядку денному.

Він також додав, що таку позицію поділяють щонайменше 4 країни Альянсу.

Я можу назвати ще чотири країни НАТО, які це підтвердять. А потрібно, щоб усі 32 країни погодилися на вступ, — наголосив Келлог.

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