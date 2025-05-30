У Трампа відреагували на вимоги Путіна щодо майбутнього НАТО

Команда американського лідера Дональда Трампа визнає обгрунтованість вимог Росії щодо нерозширення НАТО на схід. Ба більше, Білий дім готовий до обговорення цього питання у межах мирного врегулювання війни РФ проти України.

США готові йти на поступки Путіну

З заявою з цього приводу виступив спецпосланець президента США Дональда Трампа у питаннях України генерал Кіт Келлог.

За словами останнього, Трамп готовий пообіцяти російському диктатору не розширювати НАТО на схід, якщо Кремль висуне таку вимогу для завершення війни проти України.

Я вважаю, це цілком обгрунтоване занепокоєння (Росії — ред.). Це питання Росія завжди підніматиме. Вони говорять не тільки про Україну. Вони згадують і Грузію, і Молдову. І ми кажемо: добре, ми можемо обговорити припинення розширення НАТО до вашого кордону. Кіт Келлог Спецпосланець президента США у питаннях України

На переконання команди Трампа, це безпековий інтерес Росії.

Келлог дав зрозуміти, що питання приєднання України до НАТО не перебуває на порядку денному.

Він також додав, що таку позицію поділяють щонайменше 4 країни Альянсу.