Сирський заявив про різку зміну ситуацію на Сумщині та Запоріжжі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що армія РФ зосередила основні зусилля на прикордонних з Росією районах Сумської області. Окрім того, ворог не полишає спроб прорватися вперед на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках.
Головні тези:
- Сили оборони України успішно стримують противника, завдаючи йому відчутних втрат.
- Протягом травня вдалося знищити понад 34 тисячі особового складу армії РФ.
Що насправді відбувається на фронті
За словами головкома ЗСУ, він провів підсумкову нараду за результатами діяльності Збройних Сил України у травні 2025 року.
Окрім того, він попередив, що ворог значоно активізувався на Запорізькому напрямку, де проводить активні наступальні дії.
Сирський тако повідомив, що в травні російські окупанти втратили понад 34 тисячі особового складу.
Також вказано, що засобами DeepStrike було завдано ударів по 58 цілях на території РФ — уражено військові об’єкти, підірвано спроможності воєнно-промислового комплексу агресора.
Попри це, головком ЗСУ не приховує, що противник має перевагу у застосуванні оптоволоконних дронів, що суттєво ускладнює боротьбу з ними.
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