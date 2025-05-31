Сирський заявив про різку зміну ситуацію на Сумщині та Запоріжжі
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський заявив про різку зміну ситуацію на Сумщині та Запоріжжі

Генштаб ЗСУ
Що насправді відбувається на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що армія РФ зосередила основні зусилля на прикордонних з Росією районах Сумської області. Окрім того, ворог не полишає спроб прорватися вперед на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках.

Головні тези:

  • Сили оборони України успішно стримують противника, завдаючи йому відчутних втрат.
  • Протягом травня вдалося знищити понад 34 тисячі особового складу армії РФ.

Що насправді відбувається на фронті

За словами головкома ЗСУ, він провів підсумкову нараду за результатами діяльності Збройних Сил України у травні 2025 року.

Основні зусилля ворог зосередив на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках, а також на прикордонних з рф районах Сумської області.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Окрім того, він попередив, що ворог значоно активізувався на Запорізькому напрямку, де проводить активні наступальні дії.

Сирський тако повідомив, що в травні російські окупанти втратили понад 34 тисячі особового складу.

Також вказано, що засобами DeepStrike було завдано ударів по 58 цілях на території РФ — уражено військові об’єкти, підірвано спроможності воєнно-промислового комплексу агресора.

Триває операція наших сил на Курському напрямку. Ворог тримає тут свої найкращі частини, які планував задіяти на сході. Силам оборони вдається завдавати противнику значних втрат та захищати наші північні кордони, — повідомив Сирський.

Попри це, головком ЗСУ не приховує, що противник має перевагу у застосуванні оптоволоконних дронів, що суттєво ускладнює боротьбу з ними.

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