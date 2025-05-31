"Коаліція охочих" обмірковує зміну стратегії щодо України
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Політика
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"Коаліція охочих" обмірковує зміну стратегії щодо України

Що відомо про таємні переговори "Коаліції охочих"

Як вдалося дізнатися The Telegraph, європейській союзники дійшли висновку, що що пріоритетом у підтримці України має стати не введення миротворців, а довгострокове зміцнення обороноздатності України без допомоги США.

Головні тези:

  • На тлі можливого виходу США з мирних переговорів, союзники шукають альтернативні варіанти.
  • Україна боїться, що Трамп залишить її без підтримки з боку Штатів.

Що відомо про таємні переговори "Коаліції охочих"

Згідно з даними журналістів, наразі союзників охопило занепокоєння з приводу того, що американський лідер Дональд Трамп дійсно може вийти з мирних переговорів щодо завершення війни.

Давайте будемо реалістами та визнаємо, що США ніколи не будуть на борту, — заявив ЗМІ західний чиновник, який описав атмосферу під час останньої зустрічі союзників України як гнітючу.

За словами інсайдера, наразі у центрі уваги проблема того, як забезпечити необхідну підтримку Україні в умовах, що США надаватимуть лише обмежені ресурси, зокрема розвіддані.

Станом на сьогодні лідери Європи дійшли висновку, що потрібно посилити санкційний тиск на Росію.

Існує висока ймовірність того, що “Коаліція охочих” буде й надалі підтримувати зусилля Трампа щодо досягнення миру на прохання української сторони.

Команда Володимира Зеленського боїться, що без цього Штати можуть припинити постачання зброї та обмін розвідданими.

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