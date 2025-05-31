"Коаліція охочих" обмірковує зміну стратегії щодо України

Як вдалося дізнатися The Telegraph, європейській союзники дійшли висновку, що що пріоритетом у підтримці України має стати не введення миротворців, а довгострокове зміцнення обороноздатності України без допомоги США.

Що відомо про таємні переговори "Коаліції охочих"

Згідно з даними журналістів, наразі союзників охопило занепокоєння з приводу того, що американський лідер Дональд Трамп дійсно може вийти з мирних переговорів щодо завершення війни.

Давайте будемо реалістами та визнаємо, що США ніколи не будуть на борту, — заявив ЗМІ західний чиновник, який описав атмосферу під час останньої зустрічі союзників України як гнітючу. Поширити

За словами інсайдера, наразі у центрі уваги проблема того, як забезпечити необхідну підтримку Україні в умовах, що США надаватимуть лише обмежені ресурси, зокрема розвіддані.

Станом на сьогодні лідери Європи дійшли висновку, що потрібно посилити санкційний тиск на Росію.

Існує висока ймовірність того, що “Коаліція охочих” буде й надалі підтримувати зусилля Трампа щодо досягнення миру на прохання української сторони.