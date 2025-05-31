"Годі розмов, час діяти". Сенат США готує потужний санкційний удар по РФ

Як повідомив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, найімовірніше, верхня палата Конгресу вже наступного тижня почне розгляд нових масштабних санкцій проти Росії через те, що Кремль не хоче зупинити війну проти України.

Що запланував Сенат США

З заявою з цього приводу Ліндсі Грем виступив під час офіційного візиту до Києва, де зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським.

Що важливо розуміти, сам Грем є одним з ініціаторів законопроєкту про нові санкції проти Росії.

Сенатор наголосив, що Україна зробила все, про що її просили США, тоді як Росія продовжує всіляко блокувати мирні переговори щодо завершення війни:

Годі розмов, час діяти… Я очікую, що наступного тижня Сенат почне розглядати законопроєкт про санкції. Ліндсі Грем Сенатор-республіканець

Що стосується нижньої палати Конгресу, згода якої також буде потрібною для схвалення нових санкцій, Грем заявив, що є "члени Палати представників, які готові діяти, і ви побачите дії Конгресу".

Як уже згадувалося раніше, сенатори Річард Блюменталь і Ліндсі Грем разом з 80 співавторами подали законопроєкт, який передбачає жорстке посилення санкційного тиску на РФ, якщо вона не схоче зупиняти вогонь.

Насамперед йдеться про запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.