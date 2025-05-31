"Годі розмов, час діяти". Сенат США готує потужний санкційний удар по РФ

Як повідомив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, найімовірніше, верхня палата Конгресу вже наступного тижня почне розгляд нових масштабних санкцій проти Росії через те, що Кремль не хоче зупинити війну проти України.
Головні тези:
- Сенат США не планує чекати вічно й готовий до рішучих дій.
- Згідно з даними ЗМІ, Дональд Трамп також обмірковує введення санкцій проти РФ.
Що запланував Сенат США
З заявою з цього приводу Ліндсі Грем виступив під час офіційного візиту до Києва, де зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським.
Що важливо розуміти, сам Грем є одним з ініціаторів законопроєкту про нові санкції проти Росії.
Сенатор наголосив, що Україна зробила все, про що її просили США, тоді як Росія продовжує всіляко блокувати мирні переговори щодо завершення війни:
Що стосується нижньої палати Конгресу, згода якої також буде потрібною для схвалення нових санкцій, Грем заявив, що є "члени Палати представників, які готові діяти, і ви побачите дії Конгресу".
Як уже згадувалося раніше, сенатори Річард Блюменталь і Ліндсі Грем разом з 80 співавторами подали законопроєкт, який передбачає жорстке посилення санкційного тиску на РФ, якщо вона не схоче зупиняти вогонь.
Насамперед йдеться про запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.
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