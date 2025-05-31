"Хватит болтать, время действовать". Сенат США готовит мощный санкционный удар по РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

"Хватит болтать, время действовать". Сенат США готовит мощный санкционный удар по РФ

Что запланировал Сенат США
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Источник:  Bloomberg

Как сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм, вероятнее всего, верхняя палата Конгресса уже на следующей неделе приступит к рассмотрению новых масштабных санкций против России из-за того, что Кремль не хочет остановить войну против Украины.

Главные тезисы

  • Сенат США не планирует ждать вечно и готов к решительным действиям.
  • Согласно данным СМИ, Дональд Трамп также обдумывает введение санкций против РФ.

Что запланировал Сенат США

С заявлением на этот счет Линдси Грэм выступил во время официального визита в Киев, где встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Что важно понимать, сам Грэм является одним из инициаторов законопроекта о новых санкциях против России.

Сенатор подчеркнул, что Украина сделала все, о чем ее просили США, тогда как Россия продолжает всячески блокировать мирные переговоры по завершению войны:

Хватит болтать, время действовать… Я ожидаю, что на следующей неделе Сенат начнет рассматривать законопроект о санкциях.

Линдси Грэм

Линдси Грэм

Сенатор-республиканец

Что касается нижней палаты Конгресса, согласие которой также потребуется для одобрения новых санкций, Грэм заявил, что есть "члены Палаты представителей, которые готовы действовать, и вы увидите действия Конгресса".

Как уже упоминалось ранее, сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм вместе с 80 соавторами подали законопроект, предусматривающий жесткое усиление санкционного давления на РФ, если она не захочет прекращать огонь.

В первую очередь речь идет о введении 500-процентной пошлины на импортируемые товары из стран, покупающих российскую нефть.

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