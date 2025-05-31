"Хватит болтать, время действовать". Сенат США готовит мощный санкционный удар по РФ

Как сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм, вероятнее всего, верхняя палата Конгресса уже на следующей неделе приступит к рассмотрению новых масштабных санкций против России из-за того, что Кремль не хочет остановить войну против Украины.

Что запланировал Сенат США

С заявлением на этот счет Линдси Грэм выступил во время официального визита в Киев, где встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Что важно понимать, сам Грэм является одним из инициаторов законопроекта о новых санкциях против России.

Сенатор подчеркнул, что Украина сделала все, о чем ее просили США, тогда как Россия продолжает всячески блокировать мирные переговоры по завершению войны:

Хватит болтать, время действовать… Я ожидаю, что на следующей неделе Сенат начнет рассматривать законопроект о санкциях. Линдси Грэм Сенатор-республиканец

Что касается нижней палаты Конгресса, согласие которой также потребуется для одобрения новых санкций, Грэм заявил, что есть "члены Палаты представителей, которые готовы действовать, и вы увидите действия Конгресса".

Как уже упоминалось ранее, сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм вместе с 80 соавторами подали законопроект, предусматривающий жесткое усиление санкционного давления на РФ, если она не захочет прекращать огонь.

В первую очередь речь идет о введении 500-процентной пошлины на импортируемые товары из стран, покупающих российскую нефть.