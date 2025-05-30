СМИ узнали содержание украинского меморандума о прекращении огня

Согласно данным The New York Times, меморандум, который министр обороны Украины Рустем Умеров передал России, содержит положение о прекращении огня не только на суше, но и на море и в воздухе.
Главные тезисы
- Киев выступает за мониторинг международных союзников в контексте соглашения с Россией.
- Россия обещает раскрыть содержание своего меморандума 2 июня в Стамбуле.
Чего Украина добивается от России
По словам одного из инсайдеров, меморандум Украины содержит положение о прекращении огня на суше, море и в воздухе.
Кроме того, этот документ предусматривает мониторинг со стороны международных союзников.
Пока команда украинского лидера Владимира Зеленского склоняется к мнению, что Кремль может устроить "ловушку" — предложить в своем "меморандуме" условия, которые неприемлемы для Киева.
В первую очередь речь идет о вероятном требовании "отвести войска с подконтрольных территорий".
Напомним, 30 мая неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать, какие условия для прекращения огня Россия будет выдвигать в своем проекте "меморандума".
По словам представителя Путина, делегация РФ впервые раскроет его содержание только 2 июня 2025 года.
То есть, это произойдет во время второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле.
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