СМИ узнали содержание украинского меморандума о прекращении огня

Согласно данным The New York Times, меморандум, который министр обороны Украины Рустем Умеров передал России, содержит положение о прекращении огня не только на суше, но и на море и в воздухе.

Чего Украина добивается от России

По словам одного из инсайдеров, меморандум Украины содержит положение о прекращении огня на суше, море и в воздухе.

Кроме того, этот документ предусматривает мониторинг со стороны международных союзников.

Пока команда украинского лидера Владимира Зеленского склоняется к мнению, что Кремль может устроить "ловушку" — предложить в своем "меморандуме" условия, которые неприемлемы для Киева.

В первую очередь речь идет о вероятном требовании "отвести войска с подконтрольных территорий".

Украинские чиновники опасаются, что Москва попытается воспользоваться этой ситуацией, чтобы обвинить Украину в срыве переговоров, если та откажется принять заведомо неприемлемые условия. Поделиться

Напомним, 30 мая неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать, какие условия для прекращения огня Россия будет выдвигать в своем проекте "меморандума".

По словам представителя Путина, делегация РФ впервые раскроет его содержание только 2 июня 2025 года.

То есть, это произойдет во время второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле.