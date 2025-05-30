"Мы готовы". Макрон раскрыл результаты переговоров с Трампом

2 дня назад состоялись телефонные переговоры французского лидера Эмманюэля Макрона и президента США Дональда Трампа. После них главы республики призвал Штаты наконец-то ввести мощные санкции против России, если она не захочет завершать войну.

О чем Макрон говорил с Трампом

Журналисты попросили французского лидера прокомментировать потенциальный второй раунд переговоров по прекращению войны между Украиной и Россией.

Макрон подчеркнул, что Москва и Вашингтон должны взять на себя ответственность.

По убеждению президента Франции, если Россия даст понять, что "не готова к миру", Вашингтон должен подтвердить свою приверженность санкциям против Москвы.

Он также отметил, что "это тест на доверие для американцев".

Я говорил с президентом Трампом 48 часов назад, и он выразил свое нетерпение. Теперь вопрос в том, что мы с этим делаем? Мы (европейцы — ред.) готовы. Эммануэль Макрон Президент Франции

По словам Макрона, Украина может рассчитывать на своих европейских союзников, поскольку их позиция по этому вопросу четкая и неизменная.