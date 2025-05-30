"Мы готовы". Макрон раскрыл результаты переговоров с Трампом

2 дня назад состоялись телефонные переговоры французского лидера Эмманюэля Макрона и президента США Дональда Трампа. После них главы республики призвал Штаты наконец-то ввести мощные санкции против России, если она не захочет завершать войну.
Главные тезисы
- По словам Макрона, готовность США к введению санкций – это "тест на доверие к американцам".
- Он также напомнил, что позиция Европы остается неизменной.
О чем Макрон говорил с Трампом
Журналисты попросили французского лидера прокомментировать потенциальный второй раунд переговоров по прекращению войны между Украиной и Россией.
Макрон подчеркнул, что Москва и Вашингтон должны взять на себя ответственность.
По убеждению президента Франции, если Россия даст понять, что "не готова к миру", Вашингтон должен подтвердить свою приверженность санкциям против Москвы.
Он также отметил, что "это тест на доверие для американцев".
По словам Макрона, Украина может рассчитывать на своих европейских союзников, поскольку их позиция по этому вопросу четкая и неизменная.
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