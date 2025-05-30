"Ми готові". Макрон розкрив результати переговорів з Трампом
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"Ми готові". Макрон розкрив результати переговорів з Трампом

Макрон
Джерело:  BFM TV

2 дні тому відбулися телефонні перемовини французького лідера Емманюеля Макрона та президента США Дональда Трампа. Після них глави республіки закликав Штати врешті ввести потужній санкції проти Росії, якщо вона не захоче завершувати війну.

Головні тези:

  • За словами Макрона, готовність США до введення санкцій - це “тест на довіру до американців”.
  • Він також нагадав, що позиція Європи залишається незмінною.

Про що Макрон говорив зі Трампом

Журналісти попросили французького лідера прокоментувати потенційний другий раунд переговорів щодо припинення війни між Україною та Росією.

Макрон наголосив, що Москва та Вашингтон повинні взяти на себе відповідальність.

На переконання президента Франції, якщо Росія дасть зрозуміти, що "не готова до миру", Вашингтон повинен підтвердити свою прихильність санкціям проти Москви.

Він також зауважив, що "це тест на довіру для американців".

Я говорив з президентом Трампом 48 годин тому, і він висловив своє нетерпіння. Тепер питання в тому, що ми з цим робимо? Ми (європейці — ред.) готові.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

За словами Макрона, Україна може розраховувати на своїх європейських союзників, оскільки їхня позиція у цьому питанні чітка та незмінна.

Ми не змінилися, ми як і раніше віримо в міжнародний порядок, співпрацю, відкриту торгівлю і повагу до правил, — наголосив французький лідер.

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